Realizan la Segunda Edición de la Feria de Ciencia de la UAG, en la que los jóvenes mostraron proyectos de arte, ciencia, actividades lúdicas e innovación

En la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), incluso los más pequeños fomentan la ciencia y la innovación.

Estudiantes del Sistema Educativo UAG, desde preescolar hasta preparatoria, participaron en la Segunda Edición de la Feria de Ciencias, un encuentro en el que presentaron proyectos científicos con el objetivo de impulsar la ciencia, la innovación y el emprendimiento.

El evento contó con la participación de 93 equipos, que exhibieron sus proyectos en inglés y español dentro de cuatro categorías: Arte y Ciencia, Lúdica, Divulgación de la Ciencia e Innovación y Desarrollo.

La feria se realizó en el Patio del Edificio G de Ciudad Universitaria, donde se pudieron encontrar trabajos relacionados con la naturaleza, el funcionamiento de distintos fenómenos, dibujos, ideas de negocio, sostenibilidad y otros temas.

Cada participante eligió su categoría de acuerdo con las características de su proyecto y fue evaluado por profesores que recorrieron los stands para conocer y cuestionar los detalles de cada propuesta.

La jornada inició con una charla magistral impartida por el Dr. Efrén Aguilar Garnica, Director de Investigación y Desarrollo y coordinador de Investigación Temprana, quien habló sobre la redacción de textos científicos.

Esta iniciativa es impulsada por la Dirección de Investigación, la Coordinación de Investigación Temprana y la Academia de Ciencias Naturales y Exactas del Sistema Educativo UAG.

Durante el evento también se reconoció la participación de padres de familia, maestros, coordinadores y directores que han impulsado a jóvenes talentos en ciencia e innovación.