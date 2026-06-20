Arizona Diamondbacks protagonizó una espectacular reacción ofensiva para superar a los San Diego Padres en el segundo duelo de la serie de temporada regular de MLB en México. Un cuadrangular con casa llena cambió el rumbo del encuentro en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los Arizona Diamondbacks firmaron una remontada memorable en la Ciudad de México al imponerse 12-7 a los San Diego Padres, resultado que permitió dividir triunfos en la Mexico City Series de la MLB.

El duelo, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, tuvo un giro dramático luego de que los Padres dominaran gran parte del encuentro con una ventaja que parecía definitiva.

San Diego tomó el control del partido gracias a una ofensiva encabezada por Manny Machado, quien conectó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras para colocar a su equipo con una cómoda diferencia en la pizarra.

Luis Campusano también aportó al ataque de los Padres con batazos importantes, incluyendo un doblete productor que impulsó una de las anotaciones del conjunto californiano.

Parecía que San Diego tenía encaminado el triunfo, pero Arizona reaccionó en los momentos clave.

La ofensiva de los Diamondbacks comenzó a responder con fuerza en los episodios intermedios. José Fernández acercó a su equipo con un cuadrangular que encendió la esperanza de la remontada.

Más tarde, Ildemaro Vargas volvió a recortar la diferencia con otro batazo de vuelta completa, preparando el escenario para una séptima entrada explosiva.

El momento decisivo llegó cuando Tim Tawa conectó un grand slam que transformó completamente el partido y puso a Arizona nuevamente en la pelea.

La reacción continuó con un doblete productor de Lourdes Gurriel Jr., quien impulsó dos carreras para darle la vuelta al marcador.

En el octavo capítulo, los Diamondbacks ampliaron todavía más la ventaja con cuatro anotaciones que terminaron por sentenciar el encuentro.

Con el triunfo de Arizona, la Mexico City Series terminó empatada a una victoria por equipo, luego de que los Padres se llevaran el primer compromiso.

El enfrentamiento dejó una jornada llena de ofensiva, con 26 imparables entre ambas novenas, además de cuadrangulares, dobles y un triple que hicieron vibrar al público mexicano.

Tim Tawa e Ildemaro Vargas fueron las figuras ofensivas de los Diamondbacks al aportar cuatro carreras impulsadas cada uno. Ryan Thompson se quedó con la victoria desde el montículo, mientras que Bradley Rodríguez cargó con la derrota.

La MLB cerró así una nueva experiencia internacional en México con un duelo de alto voltaje que quedó marcado por una de las remontadas más emocionantes de la temporada.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas