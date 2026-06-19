Actopan prepara una nueva edición de su tradicional Feria de la Barbacoa 2026, una celebración que reúne gastronomía, cultura y entretenimiento. El evento destacará la cocina hidalguense con concursos, actividades familiares y una cartelera musical para todos los gustos.

El aroma de la barbacoa volverá a convertirse en protagonista en Hidalgo con la llegada de la Feria de la Barbacoa Actopan 2026, una de las festividades gastronómicas más representativas del estado y una cita esperada por visitantes de distintas regiones del país.

Durante varios días, este municipio hidalguense abrirá sus puertas para celebrar una tradición culinaria que forma parte de la identidad local, donde productores, cocineros y familias compartirán el sabor de uno de los platillos más reconocidos de la gastronomía mexicana.

La feria tendrá como eje principal la promoción de la barbacoa estilo hidalguense, preparada con métodos tradicionales y acompañada de elementos característicos como consomé, tortillas hechas a mano y otros platillos típicos de la región.

Uno de los atractivos principales será la muestra gastronómica, donde participantes locales competirán para demostrar quién prepara la mejor barbacoa, fortaleciendo una tradición que ha pasado de generación en generación.

Además del platillo principal, los asistentes podrán disfrutar de antojitos mexicanos, bebidas tradicionales y productos elaborados por comerciantes y artesanos de la zona.

La celebración también contará con espacios recreativos y culturales para visitantes de todas las edades.

Entre las actividades programadas destacan juegos mecánicos, concursos gastronómicos, exhibiciones artesanales, eventos ecuestres, desfiles y presentaciones folklóricas que buscan mostrar la riqueza cultural de Actopan.

La feria se ha convertido en un punto de encuentro donde la gastronomía se mezcla con música, convivencia familiar y promoción turística.

Cartelera musical de la Feria de la Barbacoa 2026

Como parte del programa artístico, se contempla la participación de reconocidos exponentes de distintos géneros musicales durante la celebración:

3 de julio: Los Yonic’s

4 de julio: Espinoza Paz

5 de julio: Napoleón

6 de julio: Aurora Hidalguense

7 de julio: Sonido Cóndor

8 de julio: Gloria Trevi

9 de julio: Los Mascabrothers

10 de julio: Inspector

11 de julio: Invasores de Nuevo León

12 de julio: Trono de México

La Feria de la Barbacoa de Actopan representa una oportunidad para impulsar el turismo y reconocer el trabajo de quienes mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más importantes de Hidalgo.

Con una combinación de sabores, música y cultura, la edición 2026 busca reunir nuevamente a familias y visitantes en una celebración que mantiene vigente el orgullo por la cocina mexicana.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas