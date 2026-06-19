Agenda política: Temas educativos llaman la atención a legisladora. La diputada local de Morena Yuridia Iturbe trae una agenda completa en las escuelas de la entidad, principalmente para escuchar las demandas de los padres de familia que tienen la intención de mejorar la calidad educativa o la infraestructura escolar, puesto que necesidades hay muchas.

La legisladora es maestra de profesión, de ahí la congruencia con sus actividades de gestión, promoción e impulso de políticas públicas y educativas tendientes a buscar soluciones como la propuesta para la creación del Sistema Estatal de Alerta Temprana para la Permanencia Escolar, un mecanismo oportuno para detectar a tiempo la deserción escolar.

Iturbe Vázquez ha rechazado que sus actividades de gestión hayan iniciado recientemente como resultado de aspiraciones políticas, puesto que expresó que como presidenta de la comisión de educación del Congreso del Estado lo mismo ha estado en tribuna como en campo…hay que seguirla de cerca porque está historia continuará.

Agenda de medios: Hay más mujeres en actividades de seguridad. Recientemente se ha dado una virtual apertura en seguridad pública y los medios de comunicación promovido por mujeres periodistas, cuyos encuentras no solo ha permitido mayor difusión de las actividades institucionales, sino ver de manera directa como hay más mujeres en las áreas y las tareas de seguridad pública.

Un grupo de mujeres periodistas tuvieron acceso para ingresar al penal en Ciudad Victoria, platicar con otras mujeres privadas de su libertad y que realizan actividades de emprendimiento a manera de generar un ingreso, pero sobre todo a prepararlas para la reinserción social.

Estas experiencias captadas periodísticamente han sido publicadas en diversos medios de comunicación.

Agenda ciudadana: Entregan tarjetas del bienestar, en julio el pago. Esta semana se entregaron 8 mil tarjetas de bienestar, que lógicamente vienen a beneficiar a más mujeres de más de 60 años, y aunque las nuevas tarjetas no tienen saldo, la delegación federal reveló que el próximo pago será a partir de julio.

Estas 8 mil tarjetas se distribuyeron en los 43 municipios de Tamaulipas, y la fecha de entrega para las beneficiarias que se registraron los meses de marzo y abril, concluye el 21 de abril. Si sabe de alguien que está esperando su tarjeta avísele que ya puede pasar a recogerla, solo necesita una copiar del CURP y de la credencial del INE, y es todo.

Comentarios: [email protected]