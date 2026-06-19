El Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Guardia Nacional anunciaron un encuentro amistoso para reconocer la labor de quienes participan en la seguridad del país. El duelo se realizará el 30 de junio en el Estadio Marte R. Gómez con acceso libre para la afición.

La afición de Ciudad Victoria tendrá una cita especial con el deporte y el reconocimiento institucional, luego de que el Club Correcaminos y la Guardia Nacional confirmaran la realización de un partido amistoso con entrada gratuita para los seguidores del equipo tamaulipeco.

El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde se espera la presencia de familias y aficionados de la capital tamaulipeca y municipios cercanos.

Durante la presentación del evento participaron representantes de la Guardia Nacional y directivos de Correcaminos, quienes destacaron la importancia de fortalecer la cercanía con la sociedad mediante actividades deportivas.

El subteniente Rafael Moreno Vázquez y la sargento segundo Estefany López Velasco señalaron que el acceso será completamente gratuito, con el objetivo de que la ciudadanía pueda formar parte de esta celebración.

Además, explicaron que el partido contará con una organización similar a la de un encuentro profesional, respetando los protocolos establecidos y brindando una experiencia adecuada para jugadores y asistentes.

Por parte del club universitario estuvieron presentes el vicepresidente Adrián Martínez de León; el director general Manuel Campo Filizola; el director deportivo Enrique de la Garza Montoto, así como integrantes del plantel.

Martínez de León afirmó que para Correcaminos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas representa un motivo de orgullo participar en una actividad que busca fortalecer la convivencia social.

Destacó que la institución deportiva mantiene el compromiso de impulsar valores como la disciplina, la salud y la práctica deportiva, además de colaborar con organismos que tienen presencia e impacto en la sociedad.

La organización del partido estará a cargo de Correcaminos y la Guardia Nacional, quienes trabajarán de manera coordinada para garantizar el desarrollo del evento.

Los aficionados de Victoria y la región serán los protagonistas de esta jornada, que busca unir al deporte con un mensaje de reconocimiento y convivencia ciudadana.

El Estadio Marte R. Gómez abrirá sus puertas para recibir a quienes deseen disfrutar de una noche de futbol y formar parte de esta celebración especial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas