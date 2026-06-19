Mientras en México entendiblemente se oculta la realidad de lo que se vive en el país en momentos que todo es alegría y fiesta por la celebración del Mundial de Fútbol y donde nada pasa más allá de las intensas juergas que se cargan en las calles y antros, en decenas de países sí se da cuenta de lo que aquí se calla y oculta, cientos de notas, historias y videos publicados muestra el caos que se vive en muchos lugares de las distintas sedes del mundial principalmente las de la Cdmx.

El sector de las madres buscadoras por ejemplo pertenecientes a innumerables colectivos de búsqueda de todo el país, que siguen con su incansable labor de localizar a sus seres queridos que de una u otra forma fueron arrancados de sus cotidianeidad, son una clara muestra que no todo es alegría y fiesta por el contrario aprovechan el escenarios mundialistas para dar a conocer al mundo de su sufrimiento, de que aquí nomás no son escuchadas acción que enoja sobremanera a las autoridades del país encabezados por la presidenta CLAUDAIA SHIENBAUM PARDO y que a toda costa trataron de maquillar las penas que viven miles de ciudadanos, al final el mundo se dio cuenta de lo que realmente sucede en México, así las cosas.

En tanto en los corrillos del PAN donde como bien se sabe habrá cambio de estafeta estatal allá por el mes de julio, las parejas contendientes dicen poder ganar, a saber por un lado OMHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA DE COSS, y por el otro GLORIA GARZA y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS afirman tener los votos suficientes para salir en el proceso cuyo padrón ronda en los diez mil militantes y se espera acudan a votar unos siete mil panistas dónde bastarían más menos unos cuatro mil votos para ganar la contienda la cual transcurre en medio de fuerte jaloneos principalmente por el bando de la primer fórmula y para muestra un botón, han impugnado a sus contrincantes por haber incurrido en actos juzgados para ellos, ilegales.

Como bien se sabe la pareja OMEHEIRA-GARZA DE COSS ha sido señalada hasta el cansancio de recibir línea directa del ex gobernador del estado y hoy prófugo de la justicia FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, tema que ambos han negado manifestando que ellos se deben a la partido y por ende a la militancia.

En medio de todo esto y al parecer a juzgar por los hechos la dupla GLORIA-CÉSAR ni sufren menos se acongojan pues no solamente prosiguen con sus recorridos por los distintos rumbos de la entidad sino que tienen la confianza de alcanzar no solo los cuatro mil votos que presuntamente se necesita para ganar sino que externaron que alcanzarán más de cinco mil sufragios, así de sobrados.

En otro asunto Tamaulipas fortalece su presencia en la agenda económica internacional al ampliar sus vínculos de cooperación en la Unión Europea, durante la reunión de trabajo que sostuvo la Secretaria de Economía NINFA CANTÚ DEÁNDAR, con el embajador de la Unión Europea en México FRANCISCO ANDRÉ.

En dicho encuentro CANTÚ DEÁNDAR presentó las ventajas competitivas de Tamaulipas y las oportunidades que ofrece el estado para impulsar nuevos proyectos de inversión, comercio, innovación, sostenibilidad, agroindustria, agroalimentos y economía circular.

La funcionaria destacó que la presenci de inversión europea en Tamaulipas representa una base sólida para avanzar hacia una nueva ruta de colaboración particularmente en sectores energéticos como el químico-petroquímico y automotriz y eléctrico puesto la entidad cuenta con capacidades, infraestructura logística y talento especializado.Durante el evento el embajador ANDRÉ reconoció el trabajo que impulsa el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para promover el desarrollo económico de Tamaulipas con una visión humanista orientada a generar bienestar, oportunidades y prosperidad compartida.

En tanto acompañado del equipo de Servicios Públicos del Municipio, el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ supervisó el operativo de limpieza en puntos de recolección de basura para evitar posibles focos de infección que afecten a la población.

Durante el recorrido constató y se sumó a las tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad para atender los reportes recibidos a través del 072 de Atención Ciudadana, redes oficiales y sociales con la finalidad de mejorar el entorno urbano y de salud de las familias victorenses.

Asimismo GATTAS BÁEZ aprovechó el acercamiento con la gente para exhortar a respetar el día y horario de paso del camión recolector de basura para evitar la dispersión de desechos y agrava la problemática de basura en la vía pública.

Cabe señalar que la jornada de trabajo incluyó chapoleo y limpieza de camellones además de diversas peticiones que se hicieron en su trayecto

Correo: maguilar96hotmail.com