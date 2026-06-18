El Centro Histórico de Tlaquepaque renovó su imagen con seis arcos decorativos en el andador Independencia y una escultura monumental inspirada en el futbol. La intervención busca atraer visitantes y fortalecer la identidad turística del municipio durante la temporada mundialista.

El ambiente mundialista ya se siente en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Jalisco. El Centro Histórico de Tlaquepaque incorporó nuevos elementos urbanos que combinan arte, cultura y futbol, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente a visitantes nacionales e internacionales.

La renovación incluye la instalación de seis arcos decorativos a lo largo del andador Independencia, uno de los corredores más concurridos del municipio, reconocido por sus galerías, restaurantes, comercios y espacios culturales.

Como parte de esta transformación, en el cruce de las calles Juárez y Progreso, cerca de El Parián, fue presentada la escultura “Tierra de Colibríes”, una pieza de gran formato con forma de balón de futbol.

La obra fue elaborada con materiales como resina y fibra de vidrio, además de contar con una intervención artística basada en pintura fluorescente, creando un punto visual atractivo para habitantes y turistas.

La pieza busca representar la conexión entre la pasión deportiva y los elementos que forman parte de la identidad cultural de Tlaquepaque.

La intervención fue promovida con apoyo del sector empresarial y comerciantes locales, quienes buscan fortalecer la imagen del municipio como un destino turístico durante el periodo relacionado con el Mundial 2026.

Además de convertirse en un nuevo atractivo para fotografías y recorridos, la escultura tendrá posteriormente un propósito social, ya que se contempla realizar una subasta para destinar los recursos obtenidos a programas de asistencia.

La presentación de estos nuevos espacios también contó con la presencia de una delegación empresarial de Corea del Sur, integrada por alrededor de 70 representantes, quienes realizaron un recorrido por algunos puntos turísticos y culturales del municipio.

Con estas acciones, Tlaquepaque busca aprovechar la atención generada por la justa mundialista para mostrar su oferta artística, gastronómica y cultural, reforzando su posición como uno de los destinos con mayor identidad dentro de Jalisco.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas