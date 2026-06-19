Adolescentes que cumplen medidas socioeducativas participaron en una convivencia familiar donde demostraron habilidades adquiridas en talleres laborales y reforzaron la importancia del acompañamiento familiar durante su proceso de reintegración.

Matamoros, Tamaulipas.- Con actividades enfocadas en fortalecer los vínculos familiares y promover una reinserción social positiva, adolescentes en conflicto con la Ley Penal participaron en una celebración especial por el Día del Padre, en la que compartieron con sus seres queridos dentro de un ambiente de convivencia y aprendizaje.

El encuentro se realizó en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Matamoros, donde los jóvenes que cumplen medidas no privativas de la libertad prepararon un detalle elaborado por ellos mismos como muestra de afecto hacia sus padres.

Como parte de los talleres de capacitación laboral que reciben durante su proceso socioeducativo, los adolescentes elaboraron, decoraron y entregaron distintos postres, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y reforzando habilidades que contribuyen a su desarrollo personal.

Las autoridades destacaron que la participación de la familia representa un elemento fundamental para acompañar a los adolescentes durante su proceso de reintegración, al generar espacios de comunicación, confianza y convivencia.

Después de la entrega de obsequios, los jóvenes y sus familiares participaron en actividades deportivas y compartieron alimentos, como parte de una jornada inspirada en las acciones del Mundial Social impulsado por el Gobierno de México.

Este tipo de actividades buscan complementar las medidas de reinserción mediante experiencias que fomenten la responsabilidad, la integración comunitaria y el fortalecimiento de relaciones familiares.