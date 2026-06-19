Una nueva oleada de ataques con vehículos no tripulados impactó zonas cercanas a la capital rusa y obligó a suspender operaciones en aeropuertos durante varias horas. La ofensiva refleja una estrategia ucraniana para llevar la presión del conflicto al territorio ruso.

Moscú vivió una jornada marcada por explosiones, humo y restricciones de emergencia luego de que Ucrania ejecutara uno de los ataques con drones más amplios contra territorio ruso desde el inicio de la guerra. La ofensiva provocó incendios en instalaciones industriales, afectaciones en infraestructura y el cierre temporal de los principales aeropuertos de la capital.

El ataque ocurrió durante las primeras horas del jueves y generó una respuesta inmediata de los sistemas de defensa aérea rusos, que aseguraron haber interceptado cientos de aeronaves no tripuladas dirigidas contra distintas regiones del país.

Uno de los puntos afectados fue una importante instalación petrolera ubicada en las cercanías de Moscú, donde se reportaron llamas y una columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad.

Autoridades locales informaron que los impactos provocaron daños materiales y dejaron personas heridas en la región metropolitana. Aunque no se reportaron fallecimientos en los primeros balances, el episodio aumentó la preocupación entre habitantes de la zona.

La actividad aérea también quedó alterada. Los cuatro aeropuertos principales de Moscú suspendieron operaciones temporalmente como medida preventiva, mientras las autoridades evaluaban la situación y reforzaban la seguridad del espacio aéreo.

La ofensiva forma parte de una estrategia de Kiev para atacar objetivos considerados clave dentro de Rusia, especialmente instalaciones relacionadas con energía y logística militar.

Durante los últimos meses, Ucrania ha incrementado el uso de drones de largo alcance contra refinerías y centros industriales rusos, buscando afectar cadenas de suministro y demostrar que la guerra también puede alcanzar zonas alejadas del frente.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski señaló que los ataques responden a la necesidad de mostrar las consecuencias del conflicto en territorio ruso, mientras Moscú mantiene operaciones militares dentro de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas derribaron una cifra récord de drones durante la operación y aseguró que también fueron neutralizados misiles utilizados en el ataque.

Sectores políticos y militares más duros dentro de Rusia pidieron una respuesta más contundente contra Ucrania, argumentando que los ataques representan una escalada directa del conflicto.

Sin embargo, el gobierno ruso no anunció de inmediato nuevas acciones militares tras la ofensiva y las autoridades intentaron minimizar el impacto del ataque en los medios estatales.

El intercambio de ataques con drones abre una etapa distinta dentro del conflicto, donde ambas partes buscan afectar la capacidad del adversario más allá de las líneas tradicionales de combate.

Mientras Ucrania apuesta por utilizar tecnología no tripulada para golpear objetivos estratégicos, Rusia continúa concentrando sus esfuerzos en mantener posiciones militares y presionar en el este ucraniano.

La escalada mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la guerra, que continúa generando impactos políticos, económicos y sociales tanto dentro de Ucrania como en Rusia.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas