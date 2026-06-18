La iniciativa turística reunirá a miles de empresas de todo el país con promociones en hospedaje, transporte, gastronomía y experiencias. Concanaco Servytur prevé que el programa fortalezca el consumo nacional y beneficie a negocios familiares.

El turismo mexicano se prepara para una nueva estrategia de impulso económico con “La Gran Escapada”, una campaña nacional que busca incentivar los viajes dentro del país y generar una importante derrama económica durante su jornada de promociones.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, señaló que esta iniciativa podría generar hasta 44 mil millones de pesos para el sector turístico nacional.

“La Gran Escapada” fue presentada como una estrategia similar a un programa de descuentos, pero enfocada en el turismo. La propuesta contempla la participación de más de 6 mil empresas distribuidas en las 32 entidades del país.

El objetivo principal es acercar ofertas y paquetes turísticos a las familias mexicanas, al mismo tiempo que se fortalece la actividad económica de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y prestadores de servicios.

Durante la campaña, los consumidores podrán acceder a promociones relacionadas con hospedaje, gastronomía, transporte, actividades recreativas y experiencias turísticas.

La iniciativa busca que más personas puedan planear viajes dentro del territorio nacional, incluso con reservaciones anticipadas para disfrutar posteriormente sus vacaciones.

De acuerdo con los organizadores, el programa pretende impulsar el consumo de productos y servicios mexicanos, generando beneficios para comunidades que dependen directamente del turismo.

Uno de los objetivos centrales de la estrategia es ampliar los beneficios del turismo hacia más destinos y pequeñas empresas que forman parte de la cadena económica del sector.

Empresas familiares, comercios locales y prestadores de servicios turísticos representan una parte importante de la oferta que busca fortalecerse mediante esta iniciativa.

El sector empresarial destacó que acciones como “La Gran Escapada” buscan preparar el camino para una mayor actividad turística en México, especialmente ante eventos internacionales que podrían atraer visitantes y aumentar el consumo interno.

La apuesta es que el turismo se convierta en un motor económico con mayor alcance, beneficiando tanto a grandes empresas como a pequeños negocios en distintas regiones del país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas