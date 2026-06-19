Bajo la tutela de la bailarina y coreógrafa tamaulipeca Cecilia Lugo, este proceso de formación y creación desembocará en un proyecto dancístico para el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

Reynosa, Tamaulipas.- Esta mañana se llevaron a cabo las primeras audiciones para “Entre viento y marea”, proyecto de danza que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), prepara para promover el talento de las y los artistas tamaulipecos.

“Recibimos más de 50 postulaciones de bailarinas y bailarines de todo el estado que se registraron desde el 29 de abril hasta el 29 de mayo, periodo durante el cual la convocatoria permaneció abierta. Realizamos la recepción administrativa y ahora toca el turno a la dirección artística del proyecto; en este caso, con la maestra Cecilia Lugo, elegir al grupo de bailarines que realizará el proyecto”, explicó el director general del ITCA, Héctor Romero Lecanda.

Fue en noviembre de 2025 cuando Cecilia Lugo recibió la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y gracias al interés del gobernador Américo Villarreal comenzó a vislumbrarse este proyecto.

“El gobernador nos ha encomendado abrir espacios para el desarrollo de los artistas tamaulipecos, y esta fue una gran oportunidad para la danza, tener el talento y la experiencia de Lugo de vuelta en Tamaulipas para conjuntarlos con las ganas y el ímpetu de las nuevas generaciones de bailarines, en un proceso que no es solo para un montaje, sino también para la formación profesional”, apuntó Romero Lecanda.

Expresó que el proceso de audiciones comenzó hoy en Reynosa con 20 bailarines que previamente se registraron en la convocatoria.

“Estoy muy contenta de sumar esfuerzos para hacer este gran proyecto, apoyado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y para que el talento tamaulipeco se vea bailando en escena”, mencionó la directora y coreógrafa Cecilia Lugo.

“Será un proceso difícil de deliberar, porque hay chicas y chicos muy bien preparados y solo podremos elegir a 15 bailarines de todo el estado”, agregó la mentora, quien continuará las audiciones este fin de semana en Ciudad Victoria y posteriormente en Tampico.

Los artistas seleccionados recibirán un monto económico de entre 24 mil y 30 mil pesos, como retribución por su participación, considerando ensayos, entrenamientos y presentaciones del espectáculo, cuyo estreno está previsto para el mes de octubre, en el marco del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.