El director de Volaris, Enrique Beltranena, afirmó que los recientes retos del sector aéreo internacional refuerzan la necesidad de avanzar en la integración con Viva.

La operación continúa en revisión regulatoria mientras ambas compañías buscan fortalecer su capacidad operativa y reducir impactos por combustible y mantenimiento.

La turbulencia que enfrenta la industria aérea internacional por el aumento en los costos operativos, especialmente el combustible, ha reforzado la postura de Volaris sobre la importancia de concretar una alianza con Viva, al considerar que una mayor integración permitiría construir una industria mexicana con más capacidad de respuesta ante futuras crisis.

Enrique Beltranena, director general de Volaris, señaló que los recientes desafíos del sector confirman la necesidad de consolidar empresas más fuertes, capaces de enfrentar escenarios como los vividos durante la pandemia, problemas técnicos con aeronaves y ahora la presión generada por el encarecimiento energético.

El directivo explicó que el proceso de integración entre ambas aerolíneas continúa su curso ante las autoridades correspondientes y que actualmente se encuentran atendiendo los requerimientos solicitados como parte del análisis de competencia económica.

Beltranena indicó que desde el inicio del procedimiento se contempló un periodo aproximado de entre nueve y 12 meses para avanzar en las revisiones, por lo que la operación mantiene los tiempos previstos.

La eventual unión busca generar nuevas capacidades operativas, entre ellas el desarrollo de infraestructura propia para mantenimiento aeronáutico, conocida como MRO, con el objetivo de atender las necesidades de las flotas de ambas compañías.

Actualmente, las dos aerolíneas operan principalmente con aeronaves del fabricante Airbus, por lo que contar con servicios internos de mantenimiento representaría una estrategia para fortalecer su eficiencia y reducir dependencia de proveedores externos.

Respecto a los retos técnicos que enfrenta la compañía, el director de Volaris informó que una parte de la flota permanece fuera de operación debido a revisiones de motores, situación que continuará resolviéndose de manera gradual durante los próximos años.

Sin embargo, aseguró que esto no detiene los planes de crecimiento de la empresa, ya que durante el año se han anunciado nuevas rutas y ajustes en la distribución de aeronaves para mantener la conectividad nacional e internacional.

Explicó que algunos cambios responden a la necesidad de adaptarse al escenario actual de costos, particularmente por el impacto del combustible, pero destacó que la estrategia busca mantener la expansión y fortalecer el turismo en México.

Durante la presentación del avión denominado “El Embajador”, con la leyenda “México está de moda”, autoridades y representantes del sector turístico destacaron la colaboración entre iniciativa privada y gobierno para impulsar la imagen del país.

La aeronave forma parte de una estrategia de promoción turística aprovechando la atención internacional que generará la próxima celebración del Mundial de fútbol.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que acciones de este tipo buscan mostrar los atractivos de México en un momento en el que la industria enfrenta diversos desafíos, entre ellos la reducción de algunos flujos internacionales y el impacto de factores económicos globales.

Con este panorama, Volaris mantiene que la consolidación del sector será clave para enfrentar los cambios del mercado y garantizar mayor estabilidad para la aviación mexicana en los próximos años.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas