Recintos culturales de la capital mexicana extenderán temporalmente sus horarios de atención durante la Copa Mundial 2026. La medida busca combinar la experiencia deportiva con recorridos por el arte, la historia y el patrimonio nacional.

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026 con una oferta que irá más allá de los partidos de futbol. Como parte de las actividades culturales alrededor del torneo, diversos museos ampliarán sus horarios para permitir que turistas y habitantes de la capital tengan más oportunidades de conocer sus exposiciones.

La estrategia forma parte del llamado Mundial Social 2026, una iniciativa que busca aprovechar la llegada de visitantes nacionales e internacionales para acercarlos a la riqueza cultural de México.

Durante el periodo mundialista, algunos de los museos más representativos de la capital extenderán su horario de servicio hasta las 19:00 horas.

Entre los espacios que participarán se encuentran recintos administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor.

También se sumarán espacios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), entre ellos el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte (Munal), el Museo Tamayo y el Museo Mural Diego Rivera.

Además de la ampliación de horarios, la capital mexicana realizará ediciones especiales de las Noches de Museos con actividades diseñadas para atraer a visitantes y familias.

Las jornadas especiales estarán programadas en fechas relacionadas con la celebración mundialista e incluirán la participación de distintos recintos culturales.

Los asistentes podrán disfrutar de actividades como visitas guiadas, conciertos, proyecciones, talleres, conversatorios y propuestas escénicas.

La apuesta de las autoridades culturales es aprovechar el impacto internacional del Mundial 2026 para mostrar otra faceta de la Ciudad de México: su historia, arquitectura, arte y diversidad cultural.

Con millones de aficionados llegando al país durante el torneo, los museos buscarán convertirse en puntos de encuentro donde el deporte y la cultura compartan protagonismo.

La estrategia pretende fortalecer la experiencia de quienes visiten la capital, ofreciendo alternativas de entretenimiento antes y después de los encuentros deportivos.

De esta manera, la Ciudad de México busca consolidarse no sólo como sede mundialista, sino también como uno de los destinos culturales más importantes de América Latina.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas