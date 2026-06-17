La selección de Ghana consiguió un triunfo agónico ante Panamá en la jornada del Grupo L del Mundial 2026. Un gol al minuto 90+4 dejó sin premio a los centroamericanos, mientras Inglaterra lidera el sector tras golear a Croacia.

El Mundial 2026 regaló otro final de infarto. Ghana derrotó a Panamá con un gol en los últimos instantes del encuentro disputado este miércoles 17 de junio, resultado que coloca a los africanos con sus primeros tres puntos en la competencia internacional.

El partido correspondiente al Grupo L estuvo marcado por la intensidad y por una selección panameña que resistió gran parte del encuentro ante un conjunto ghanés que buscó constantemente abrir el marcador.

El equipo africano dominó las acciones ofensivas durante varios lapsos del partido, aunque sus principales figuras no lograron concretar las oportunidades generadas.

Jugadores como André Ayew, Sulemana, Semenyo y Ernest Nuamah intentaron romper la defensa panameña, pero la falta de precisión mantuvo el marcador cerrado.

Panamá, dirigido por Thomas Christiansen, apostó por un esquema más defensivo y estuvo cerca de conseguir un resultado histórico al sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Sin embargo, la esperanza panameña se apagó en tiempo agregado.

Al minuto 90+4, una jugada de contragolpe terminó con asistencia de Thomas-Asante para Caleb Yirenki, quien apareció en el momento clave para marcar el gol de la victoria de Ghana.

Grupo L toma forma

Con este resultado, Ghana suma tres unidades y se coloca en la segunda posición del Grupo L, detrás de Inglaterra, que protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la primera jornada al vencer 4-2 a Croacia.

El encuentro entre ingleses y croatas tuvo como figura a Harry Kane, quien marcó un doblete y encabezó una ofensiva que sorprendió a la afición mundialista.

Mientras Ghana celebra un inicio perfecto, Panamá queda obligado a buscar puntos en sus próximos compromisos para mantenerse con vida en el torneo.

La actividad del Mundial 2026 continúa dejando partidos cerrados, goles en los minutos finales y actuaciones que comienzan a marcar la historia del torneo.

El Grupo L promete una lucha intensa por los boletos a la siguiente fase, con Inglaterra como líder y Ghana dando el primer golpe.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas