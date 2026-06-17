Aunque el año electoral inicia a mediados de septiembre, pudiera decirse que el proceso ordinario 2026- 207, en el que se elegirán alcaldes, diputados locales y legisladores federales prácticamente inició.

El primer paso lo dio el Instituto Electoral de Tamaulipas, al emitir la convocatoria para el proceso de selección de las 650 personas que integrarán los 43 consejos municipales, para la elección de alcaldes, y de los 22 distritales para la de legisladores locales.

La presidenta de la Comisión de Organización Electoral, MAYRA GISELA LUGO dio a conocer los pormenores de la convocatoria, cuya primera etapa está en marcha para la solicitud de registro hasta el 31 de julio.

Destacar que en este proceso de selección, se implementarán acciones afirmativas para incluir un espacio en cada consejo, para personas de la diversidad sexual, minusválidos, jóvenes y adultos mayores.

El presidente del Ietam JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE precisó que el 13 de septiembre inicia el proceso electoral ordinario, por el cual, en el ámbito local, se elegirán 36 diputaciones, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, además de 43 alcaldes, 43 sindicaturas, 237 regidores de mayoría relativa y 120 regidurías plurinominales, para hacer un total de 443 cargos a elegir.

En los términos de la convocatoria, la Consejera MARCIA LAURA GARZA ROBLES hizo algunas precisiones, como el hecho de que no existe impedimento legal para que una persona con militancia partidista sea designada consejero municipal o distrital.

También reveló que por primera ocasión, la ciudadanía dispondrá de por lo menos cinco días, del 31 de octubre al cinco de noviembre, para realizar comentarios sobre personas que, a juicio de la población, por sus antecedentes, su hoja de vida y otros aspectos, no son elegibles para el cargo de consejeros municipales o distritales.

Lo que se pretende con este proceso, es elegir a personas con conocimiento, experiencia y capacidad para integrar los 65 organismos electorales, cuya instalación será en el mes de diciembre, aunque entrarán en funciones en febrero del 2027.

A lo largo de mes y medio, la convocatoria estará abierta para los registros en línea, dado que del 15 al 20 de octubre, las personas que cumplan con las etapas podrán acceder a las entrevistas que en este caso, realizarán los consejeros en diferentes municipios.

La próxima convocatoria, sino es que ya se emitió, será de Movimiento de Regeneración Nacional para quienes aspiran a los mismos cargos de elección popular del 2027. En fin. [email protected]