CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Los observadores del entorno sindical educativo concluyen que ya existe una determinación para hacer postular a Enrique Meléndez Pérez para que repita en el liderazgo estatal de la Sección 30 del SNTE.

Es inminente la publicación de la convocatoria del ramo y de manera simultánea se producen nuevos pronunciamientos, privados y públicos, a favor de Meléndez sin dejar de reconocer que tiene detractores, y no pocos.

Hay una corriente de opinión que simpatiza con la reelección de Arnulfo Rodríguez Treviño, pero no fue lo suficientemente poderosa como para imponerse, de tal manera que hay indicios de que Meléndez se saldrá con la suya.

No se descarta, empero, que puedan surgir otros factores que produzcan un viraje hacia el interior del sindicato más numeroso y fuerte de Tamaulipas.

A propósito de educación, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas confirmó que esa institución se ha fortalecido como entidad certificadora de competencias laborales al contar con un centro de atención uy servicio de este programa nacional, en el Campus Tampico.

A través de este programa, la UAT valida de manera oficial las habilitades de trabajadores, técnicos y artesanos, a las personas que han ejercido un oficio durante años sin tener una carrera académica que lo certifique oficialmente.

Agregó que la UAT cuenta desde hace años con una certificación del Consejo Nacional de Competencias Laborales, CONOCER, que le permite a la institución validar las habilidades de trabajadores, técnicos y artesanos.

A través de esta acreditación extendida por CONOCER, la UAT certifica de manera oficial a personas que han ejercido un oficio sin carrera académica, para continuar y mejorar su desempeño profesional.

Redundó en que la UAT se ha fortalecido como entidad certificadora de competencias laborales al contar, actualmente, con un centro de atención y servicio de este programa nacional en el Campus Tampico, además de impulsar el proyecto para establecer en fecha próxima otra oficina en Ciudad Victoria.

En tanto que en la Ciudad de México hubo la sesión solemne del Congreso de la Unión con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la fundación de la sede subregional, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL en México.

En el evento, la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruiz destacó que la historia de la CEPAL en México demuestra que el desarrollo económico solo es sostenible cuando se acompaña de justicia social, reducción de desigualdades y ampliación de derechos, principios que, dijo, son pilares de la Cuarta Transformación y del segundo piso que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó la legisladora que la conmemoración reconoce la labor que ha realizado la CEPAL en los últimos 75 años, para la generación de estudios, propuestas y mecanismos de cooperación orientados al desarrollo económico, social y sensible de México.

Dijo que durante décadas, la CEPAL ha sostenido que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las personas. Hoy México demuestra que es posible crecer, reducir la pobreza y ampliar derechos al mismo tiempo.

El modelo impulsado por la Cuarta Transformación ha colocado en el centro a quienes históricamente fueron olvidados, trabajadores, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y comunidades vulnerables.

En este proceso, dijo, destacadas figuras mexicanas han contribuido al desarrollo del pensamiento económico latinoamericano, impulsado por la CEPAL, como es el caso de Ifigenia Martínez, pionera de los estudios sobre desarrollo económico y distribución del ingreso en la región.

Durante la sesión solemne, uno de los grandes consensos expresado fue la importancia del salario como instrumento de justicia social. En México la recuperación histórica del salario mínimo comprueba que cuando se fortalece el ingreso de las familias, se hace más fuerte la economía nacional.

El mensaje inicial y clausura estuvieron a cargo de la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente.

Con la representación del gobierno de Tamaulipas acudió a la sesión la Secretaria de Economía, licencia Ninfa Cantú Deandar.