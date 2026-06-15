Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 15 de 2026– Con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres en el fútbol y fortalecer su desarrollo en el deporte, concluyó en Tamaulipas el Mundial Mujeres Libres 2026, un encuentro que reunió a ocho equipos femeniles de distintos municipios del estado, como parte de una iniciativa nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado, a través del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) y con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas, informó la directora general del IMT, Marcia Benavides Villafranca.

La titular del IMT señaló que, durante dos días de competencia, las jugadoras provenientes de los municipios de Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Altamira, Ocampo y Nuevo Laredo demostraron que el talento, el esfuerzo y la pasión no tienen género, y que la cancha también es un espacio para promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, Benavides Villafranca destacó que la jornada inaugural contó con el acompañamientode la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, así como de autoridades y representantes de distintas instancias que se sumaron a este encuentro, donde además se presentó un número artístico a cargo de la Escuela de Gimnasia Rítmica GYMNASTICA.

Dio a conocer que las Gaviotas de Nuevo Laredo se coronaron campeonas del Mundial Mujeres Libres 2026 en Tamaulipas, por lo que representarán con orgullo al estado en la siguiente fase regional.

La directora general reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado, a través del IMT, de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar acciones que promuevan la igualdad de oportunidades, el bienestar y el desarrollo integral de las mujeres.