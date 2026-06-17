La Copa Mundial 2026 convirtió a la Ciudad de México en un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo. Al menos 27 mil visitantes colombianos arribaron a la capital para apoyar a su selección y disfrutar la oferta turística y cultural.

Ciudad de México.- La fiebre mundialista ya se refleja en las calles, hoteles y espacios turísticos de la capital mexicana, donde miles de aficionados extranjeros han llegado para vivir la experiencia del Mundial 2026.

Entre los visitantes que más han destacado se encuentran los aficionados colombianos, con alrededor de 27 mil personas que arribaron a la Ciudad de México en los últimos días con motivo del debut de su selección ante Uzbekistán.

De acuerdo con autoridades turísticas capitalinas, Colombia se convirtió en el segundo país con mayor llegada de visitantes internacionales durante esta etapa del torneo, solo por detrás de Estados Unidos y superando a Canadá.

La llegada masiva de aficionados representa un impulso para sectores como hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos, que esperan un aumento en la demanda durante las semanas de competencia.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México destacó que el evento deportivo ha permitido proyectar a la capital como un destino abierto a visitantes de distintas nacionalidades.

Como parte de las actividades paralelas al Mundial, la Aldea Global, instalada en el Bosque de Chapultepec, se convirtió en uno de los puntos de mayor atracción para turistas y habitantes.

El espacio reúne pabellones de 31 países con muestras de artesanía, gastronomía y cultura, permitiendo que los visitantes conozcan diferentes tradiciones internacionales.

Desde su apertura, miles de personas han recorrido este espacio que busca fortalecer el intercambio cultural durante la justa deportiva.

Autoridades capitalinas señalaron que la ciudad busca ofrecer una experiencia incluyente para todos los visitantes, destacando la diversidad cultural que genera un evento de alcance mundial.

Además, se informó que la conectividad aérea con Colombia ha favorecido la llegada de turistas mediante rutas directas hacia ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.

El sector turístico representa una parte importante de la economía de la Ciudad de México, al generar cientos de miles de empleos y atraer millones de visitantes cada año.

Con el Mundial 2026, la capital mexicana busca consolidarse como una de las sedes con mayor movimiento turístico, combinando deporte, cultura y entretenimiento en una celebración internacional.

La presencia de miles de aficionados colombianos confirma el impacto del Mundial 2026 en la movilidad turística de México, donde el futbol se convierte en un impulso para la economía y una ventana al mundo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas