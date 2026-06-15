Sofía, Bulgaria. Junio 15 de 2026– Los atletas tamaulipecos Gabriel Alejandro Avilés González y Juan Daniel Rodríguez Mascorro tuvieron una destacada actuación en la jornada de hoy de los Campeonatos Mundiales de Síndrome de Down 2026, que se celebran en Sofía, Bulgaria, al conquistar valiosas medallas para la delegación mexicana.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Alejandro Virués Lozano, comunicó que Gabriel Alejandro Avilés González, originario de Ciudad Victoria, forma parte del equipo mexicano que conquistó la prueba de relevos 4×100 metros planos, resultado con el que México se ubicó en el primer lugar de la competencia, por delante de Argentina y Portugal.

La cuarteta campeona estuvo integrada por Avilés González, Diego Enrique Torres Núñez, Antonio Lamas Ávalos y Ángel Flores González, quienes lograron subir a lo más alto del podio en una de las pruebas más destacadas del programa de atletismo.

Virués Lozano indicó que por su parte, el victorense Juan Daniel Rodríguez Mascorro consiguió la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de jabalina, aportando una presea más para la representación nacional durante el arranque de las competencias de atletismo.

Ambos atletas asisten a esta justa mundial con el apoyo y respaldo total del Gobierno de Tamaulipas que dirige Américo Villarreal Anaya, reafirmando el compromiso de impulsar el deporte incluyente y acompañar a nuestros deportistas en competencias internacionales.

Con estos resultados, los deportistas tamaulipecos continúan consolidándose entre los mejores exponentes de su categoría a nivel internacional, además de contribuir al desempeño de México en esta justa mundial que reúne a atletas de distintos países.

Las actividades del campeonato continuarán durante los próximos días, en los que Gabriel Alejandro Avilés González competirá en las pruebas individuales de 100 y 200 metros planos, bajo la dirección de su entrenador Juan Humberto Del Toro Elizondo.