Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 15 de 2026– Tras inaugurar la rehabilitación de la cancha “Enrique Borja”, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la voluntad, el esfuerzo, trabajo y el sacrificio de quienes participan en la construcción de campos deportivos en diversos municipios del estado.

En su participación en esta ceremonia, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya mencionó que la secretaría invirtió más de 68 millones de pesos en 13 canchas distribuidas en los municipios de Tampico, Altamira, González, Burgos, Matamoros, Tula y Ciudad Victoria, en las que se llevó a cabo la instalación de pasto sintético, sistemas de drenaje, rejas perimetrales, graderías, luminarias, rehabilitaciones hidrosanitarias y equipamiento deportivo complementario.

Subrayó que estas acciones forman parte del programa nacional “Mundial Social”, impulsado por el Gobierno de México como legado de la Copa Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de acercar infraestructura deportiva de calidad a las comunidades.

Asimismo, detalló que en Ciudad Victoria fueron concluidas las canchas ubicadas en los parques de las colonias Ampliación Adolfo López Mateos, Mariano Matamoros y Américo Villarreal, así como en las Unidades Deportivas Adolfo Ruiz Cortines y Siglo XXI.

Destacó los trabajos en las canchas ubicadas en el Bordo Morelos de Tampico, el Multideportivo Estación Manuel en el municipio de González, el Parque Recreativo Los Chorros en Burgos, Canchas del Cambio en Matamoros, El Divisadero en Tula y el Fraccionamiento Los Prados en Altamira.

“Con estas obras, las y los tamaulipecos cuentan ahora con espacios modernos y funcionales para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia familiar, fortaleciendo el legado social que deja la celebración del Mundial 2026”, concluyó el titular de la dependencia estatal.