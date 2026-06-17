En el Congreso del Estado, las actividades fueron multivariadas esta semana, desde la inmortalización en el Muro de Honor del legado que la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas ha dejado por generaciones de educadores.

Pasando por la presencia de los mejores alumnos, a quienes se reconoció con el hecho de ser diputadas y diputados por un día, hasta la intervención de autores y compositores que presenciaron la discusión y aprobación de reformas al Código Municipal para favorecer el respeto a los derechos de autor en espectáculos públicos.

Esto último fue el marco para una sesión diferente; incluso, podría decirse que nunca vistas, ya que, en una participación amable, amena y armoniosa, quienes conforman la Legislatura 66 pudieron percatarse del gran significado de fortalecer la cultura de la legalidad y reconocer a quienes enriquecen el patrimonio cultural del país, así como a quienes beneficia la existencia de una mayor certeza jurídica.

Autores y compositores estuvieron en las graderías del Palacio Legislativo para seguir el desarrollo de la sesión; sin embargo, no permanecieron estáticos. Una vez que los acuerdos se generaron, hicieron sentir su presencia, porque comenzaron a susurrar notas de piezas escritas por ellos y que alcanzaron fama nacional e internacional. No pasó mucho tiempo para dar la nota diferente —en sentido positivo— a la sesión pública del Congreso del Estado.

Para variar, este miércoles la Comisión de Educación del Congreso del Estado, que tiene a su cargo la diputada Yuridia Iturbe Vázquez, llevó a cabo una significativa reunión para recordar la Batalla de Santa Gertrudis, que se libró hace 160 años y que permitió interceptar y destruir un convoy militar francés que resguardaba armamento y víveres.

El ejército republicano del general Mariano Escobedo defendió la soberanía nacional frente a la intervención extranjera y logró proteger la frontera del noreste de México, de manera que la acción militar en las Lomas de Santa Gertrudis, municipio de Camargo, Tamaulipas, impidió que los refuerzos llegaran a las tropas del Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo y consolidó el control liberal en la zona.

La idea es que las nuevas generaciones conozcan la historia del estado y que, a partir de ello, se den cuenta de las grandes acciones que se realizaron para defender la soberanía del país, aun cuando la contienda fue desigual, ya que las fuerzas defensoras de la República eran mil 500 hombres, mientras que las fuerzas invasoras sumaban dos mil soldados de la resistencia confederada, entre los cuales había militares austriacos y belgas.

Los otros

Pareciera que el abogado José Ives Soberón Mejía, quien llegó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, lleva buen paso en su carrera dentro de dicha institución.

No hace mucho tiempo llegó a ese órgano autónomo procedente del área de conciliación de la Secretaría del Trabajo y fue designado como Director General de Atención Temprana y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; ahora ya es vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad en la Fiscalía, habiéndole entregado el nombramiento el fiscal general, Mtro. Jesús Eduardo Govea Orozco.

El área en la que se desempeñaba el nuevo vicefiscal pertenecía a la Vicefiscalía Ministerial, que tiene a su cargo la licenciada Elizabeth Almanza Ávalos; por tanto, ahora ambos tienen el mismo nivel. Entre quienes dependerán de Soberón Mejía están el licenciado Roberto Huerta Perales, comisario general de Investigación; el licenciado Damián Salazar Alcalá, quien despacha en la Comisaría de Análisis e Investigación; y el licenciado Eugenio Antonio Wenzel Aldana, comisario de Operación Policial.

Por estudios o herencia familiar en cuestiones de justicia no queda duda, ya que el nuevo vicefiscal cuenta con maestrías y un vasto conocimiento de las leyes; además, lo trae en la sangre: su padre, el licenciado Ives Soberón Tijerina, fue procurador general de Justicia, y su tío, el licenciado José Abel Soberón Pérez, fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El 12 de junio, el almacenamiento de la presa Vicente Guerrero, en Padilla, que se ha convertido en la principal fuente de suministro de agua para la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, estaba al 59.1 % de su capacidad, y cinco días después, debido a las lluvias registradas en la Sierra Madre Oriental, se elevó al 59.9 % para este 17 de junio.

En términos reales, para visualizar el alcance de las lluvias registradas en los últimos días, en ese periodo de tiempo, es decir, del 12 al 17 de junio, ingresaron al embalse Vicente Guerrero, por los ríos que desembocan en ella, 31 mil 150 metros cúbicos de agua; por tanto, ya se acerca al 60 %, aunque aún está lejos del volumen más alto registrado el año antepasado por la tormenta tropical “Alberto”, cuando superó el 71 %.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el médico Dámaso Anaya Alvarado, entregó en el Centro de Excelencia Victoria más de 600 becas a estudiantes de excelencia y casi un centenar de estímulos por desempeño académico a hijos de docentes sindicalizados.

El líder de los universitarios indicó que el respaldo de la institución responde a la constancia y al compromiso académico de los alumnos, y que el otorgamiento de becas y estímulos es posible gracias al manejo correcto y transparente de los recursos de la universidad, lo que se traduce en oportunidades para la juventud.