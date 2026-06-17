El Gobierno de México implementó medidas especiales ante la llegada de grandes concentraciones de aficionados por el Mundial 2026. La estrategia contempla teletrabajo en dependencias públicas y ajustes en horarios para facilitar movilidad durante encuentros clave.

Ciudad de México.- La pasión por el Mundial 2026 modificará la actividad laboral en México durante las jornadas de algunos partidos de alto interés. Ante la expectativa de grandes concentraciones de aficionados, autoridades anunciaron medidas especiales para reducir traslados y facilitar la movilidad en las ciudades sede.

El Gobierno mexicano determinó aplicar esquemas de teletrabajo en empleos públicos no esenciales y recomendó al sector privado adoptar medidas similares durante fechas consideradas de alta demanda, especialmente por los encuentros de la Selección Mexicana.

La decisión busca disminuir la saturación vial y permitir que miles de aficionados puedan desplazarse hacia estadios, eventos y puntos de reunión futbolera.

La primera aplicación de esta estrategia ocurrió con el debut de Colombia ante Uzbekistán, un partido que generó una importante movilización de seguidores colombianos en la capital del país.

Aunque el Tri no disputó encuentro ese día, autoridades anticiparon una fuerte presencia de aficionados en espacios públicos de la Ciudad de México para acompañar la jornada mundialista.

El decreto establece que la actividad presencial en oficinas públicas de la capital finalice antes de lo habitual para facilitar los desplazamientos.

Las medidas volverán a aplicarse durante los partidos de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur y República Checa, programados dentro de la fase de grupos del torneo.

En Guadalajara, donde el equipo nacional tendrá actividad, también se contemplan ajustes para reducir complicaciones de transporte y seguridad ante la llegada de miles de seguidores.

Previo al debut colombiano, cientos de aficionados se reunieron en puntos emblemáticos de la Ciudad de México para celebrar el regreso de su selección a una Copa del Mundo después de no participar en Qatar 2022.

Los seguidores protagonizaron concentraciones con música, cánticos y muestras de apoyo, reflejando el ambiente internacional que vive México como sede mundialista.

Además del impacto deportivo, la Copa del Mundo representa un movimiento importante para sectores como restaurantes, transporte, hospedaje y comercio, que esperan un aumento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Con estas medidas, México busca equilibrar la actividad cotidiana con la celebración de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas