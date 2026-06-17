San Fernando, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal atendieron un accidente vial registrado en el kilómetro 148 de la Carretera Federal 101, a la altura del ejido Las Norias.

El percance ocurrió cerca de una tienda Oxxo ubicada en la zona, donde personal de seguridad acudió para brindar apoyo y verificar las condiciones del área.

De acuerdo con el reporte, el incidente no provocó afectaciones a la circulación vehicular, por lo que el tránsito continúa con normalidad en este tramo carretero.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró el llamado a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos viales para prevenir accidentes.