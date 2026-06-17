El organismo reconoce un error arbitral tras una entrada que debió ser revisada por el VAR; la polémica abre el debate sobre la igualdad de criterios en el Mundial.

La polémica en torno a Lionel Messi sigue creciendo luego de que la FIFA reconociera públicamente que existió un error arbitral al no revisar una jugada que pudo haber derivado en la expulsión del capitán argentino durante su más reciente participación en el Mundial 2026.

De acuerdo con el organismo rector del futbol mundial, tanto el árbitro central como el equipo de Videoarbitraje (VAR) omitieron analizar adecuadamente la acción, pese a que las imágenes mostraban un contacto evidente que ameritaba una revisión exhaustiva.

La admisión de la FIFA ha encendido el debate entre analistas, aficionados y especialistas arbitrales, quienes consideran que una simple disculpa institucional resulta insuficiente cuando se trata de una competencia de máxima exigencia y bajo estrictos estándares de justicia deportiva.

El principal cuestionamiento radica en la aplicación uniforme del reglamento. Si una entrada de características similares cometida por cualquier otro jugador hubiera derivado en tarjeta roja o incluso en una sanción posterior, resulta válido preguntarse si el nombre y la jerarquía del futbolista influyeron en la decisión tomada dentro del terreno de juego.

La tecnología VAR fue implementada precisamente para evitar este tipo de errores. Sin embargo, cuando los encargados de utilizarla omiten revisar una acción controvertida, la credibilidad del sistema vuelve a quedar bajo escrutinio.

Más allá de la figura de Lionel Messi y de su legado dentro del futbol mundial, especialistas consideran que la FIFA debe analizar si corresponde aplicar medidas disciplinarias posteriores, tal como ha ocurrido en otros torneos cuando una acción grave pasó inadvertida durante el partido.

El Mundial debe regirse bajo los mismos criterios para todos los participantes. La transparencia y la equidad deportiva exigen que cualquier error reconocido oficialmente tenga consecuencias y no quede únicamente en una disculpa pública.

La controversia continúa y la presión sobre la FIFA aumenta mientras aficionados de distintas selecciones exigen claridad sobre los procedimientos arbitrales que marcaron uno de los episodios más discutidos de la Copa del Mundo 2026.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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