Autoridades mantienen monitoreo permanente en accesos terrestres, marítimos y aéreos, además de reforzar acciones contra el dengue en la zona sur de Tamaulipas.

Tampico, Tamaulipas.– Ante el panorama internacional de salud y la presencia de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, las autoridades sanitarias han fortalecido las medidas preventivas en Tampico para proteger a la población y mantener bajo control posibles riesgos de contagio.

La estrategia contempla una supervisión constante en los principales puntos de ingreso a la región, incluyendo el aeropuerto, el puerto marítimo y las vías terrestres, donde se aplican protocolos de vigilancia para detectar oportunamente cualquier situación que represente un riesgo sanitario.

La regidora María del Carmen Díaz Barrios, integrante de la Comisión de Salud del Cabildo de Tampico, destacó que estas acciones forman parte de los mecanismos coordinados entre autoridades municipales, estatales y federales para responder de manera oportuna ante enfermedades de relevancia internacional.

Explicó que el monitoreo se mantiene especialmente en viajeros procedentes del extranjero, con el objetivo de verificar que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades de salud.

Vigilancia permanente

La funcionaria señaló que, aunque Tampico no es sede de eventos internacionales masivos, su ubicación estratégica y el constante flujo de visitantes obligan a mantener una vigilancia preventiva permanente.

Indicó que entre las enfermedades sujetas a seguimiento especial se encuentran padecimientos como el ébola, hantavirus, COVID-19 y otros virus que forman parte de los esquemas de vigilancia internacional.

Asimismo, destacó la labor que realiza el Distrito de Salud para el Bienestar No. 2, organismo responsable de coordinar gran parte de las acciones preventivas en la zona conurbada.

De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no existe ninguna situación que represente una emergencia sanitaria para la región sur de Tamaulipas.

Dengue, reto permanente para la salud pública

Además de la vigilancia internacional, las autoridades mantienen especial atención en el comportamiento del dengue, enfermedad que cada año registra presencia en municipios de clima cálido y húmedo.

Durante los primeros meses de 2026 se han detectado siete casos probables en Tampico, de los cuales tres fueron confirmados mediante estudios clínicos.

Las autoridades informaron que todos los pacientes evolucionan favorablemente, sin hospitalizaciones ni complicaciones graves.

Sin embargo, alertaron sobre la práctica de la automedicación, ya que muchas personas con síntomas compatibles con dengue no acuden a recibir atención médica, lo que dificulta el registro real de casos y limita las acciones preventivas.

Llamado a la población

Especialistas en salud exhortaron a la ciudadanía a acudir a una unidad médica ante la presencia de fiebre, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o malestar general, síntomas asociados al dengue.

También recomendaron mantener patios limpios, eliminar recipientes que acumulen agua y permitir las labores de fumigación para reducir la reproducción del mosquito transmisor.

Las autoridades reiteraron que la vigilancia epidemiológica continuará de forma permanente para garantizar la protección de la población y responder oportunamente ante cualquier eventualidad sanitaria.