Morena mantiene ventaja en intención de voto; ciudadanos colocan al funcionario como el perfil más competitivo para 2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– A poco más de un año de que inicie formalmente el proceso electoral municipal, las preferencias ciudadanas comienzan a perfilar a los posibles contendientes rumbo a la alcaldía de Ciudad Victoria en 2027, colocando a Hugo Reséndez Silva como uno de los actores políticos mejor posicionados.

De acuerdo con la más reciente medición realizada por Sondeo Tamaulipas durante mayo de 2026, el funcionario morenista alcanzó un 34 por ciento de respaldo ciudadano ante la pregunta de quién les gustaría que fuera alcalde de la capital tamaulipeca.

En el ejercicio demoscópico, Reséndez supera a otros perfiles políticos al obtener la primera posición en intención de voto, seguido por Juan José Salazar, con 30 por ciento, mientras que Alfredo Vanzzini aparece en tercer lugar con 11 por ciento.

La encuesta también refleja que Morena continúa siendo la fuerza política con mayor aceptación entre los ciudadanos victorenses, al registrar 32 por ciento en preferencia electoral, seguido de Movimiento Ciudadano con 17 por ciento y Acción Nacional con 13 por ciento.

Analistas políticos consideran que el posicionamiento de Hugo Reséndez responde a la presencia territorial que ha mantenido en diversos sectores de la ciudad, así como a su participación en temas relacionados con servicios públicos y atención ciudadana.

Otro de los aspectos relevantes del sondeo es que, dentro de Morena, Hugo Reséndez también lidera las preferencias internas para convertirse en el eventual candidato del partido guinda a la presidencia municipal de Victoria.

Aunque aún falta tiempo para la definición oficial de candidaturas, los números comienzan a marcar una tendencia clara rumbo al 2027, donde Morena se mantiene competitivo y Hugo Reséndez emerge como uno de los perfiles con mayor respaldo ciudadano.