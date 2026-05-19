*Junto a estudiantes de arquitectura del Tecnológico de Reynosa y egresados de Ingeniería Civil de la Universidad de Texas, van al rescate de parques abandonados.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.– Estudiantes universitarios, especialistas en ingeniería mundial y representantes sociales impulsan en Reynosa un proyecto para recuperar espacios públicos abandonados y convertirlos en áreas seguras y funcionales para las familias.

La iniciativa es promovida por el subdirector del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Brandon Lara Montesinos, quien se reunió el pasado sábado con estudiantes del Instituto Tecnológico de Reynosa, con quienes pactó trabajar unidos para devolver espacios dignos de convivencia a la ciudadanía

El proyecto ya es desarrollado por alumnos del ITR y especialistas de la Universidad de Texas en Austin; contempla el diseño de una plaza pública sustentable bajo el concepto de la teoría de las “ventanas rotas”, que plantea que los espacios deteriorados favorecen la inseguridad, mientras que las áreas limpias y rehabilitadas fortalecen la convivencia social.

Brandon Lara destacó que los estudiantes de sexto semestre de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Reynosa desarrollaron 14 propuestas urbanas dentro de la materia Taller de Diseño, bajo la coordinación de la arquitecta y catedrática Vilma Del Mar Amaya Gutiérrez.

Y además el funcionario federal logró integrar al proyecto al ingeniero Fernando Ramírez, director de operaciones de Soils Control International, quien destaca por sus estudios de maestría en Ciencias en Ingeniería Geotécnica por la Universidad de Texas en Austin.

Actualmente, participa en proyectos vinculados al metro de Nueva York, donde trabaja con materiales innovadores de menor impacto ambiental.

Indicó que el proyecto prevé una segunda etapa enfocada en aterrizar las propuestas y gestionar la ejecución de las obras, pues la intención es crear un modelo que pueda replicarse en otros espacios abandonados de Reynosa.

Además, busca concretar un encuentro entre el especialista y los universitarios para analizar la posible aplicación de nuevos materiales en futuras obras urbanas de Reynosa.

Para concluir, Lara Montesinos resaltó que, una vez finalizada la primera etapa de diseño, los participantes pretenden avanzar hacia una fase de ejecución con apoyo técnico internacional y colaboración de distintos sectores de la ciudad.