“TEMEN TRAGEDIA POR CALOR”

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Padres de familia de la Escuela Secundaria General Número 5, ubicada en la colonia Horacio, denunciaron las condiciones extremas en las que estudiantes toman clases debido a la falta de funcionamiento de los aires acondicionados en varios salones del plantel.

De acuerdo con testimonios de madres y padres de familia, al menos dos grupos de primer año permanecen desde hace varios días sin sistema de climatización, situación que se ha vuelto insoportable ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Los inconformes aseguran que algunos alumnos ya han presentado síntomas relacionados con deshidratación y agotamiento por calor, entre ellos mareos, vómito, dolor de cabeza y debilidad, lo que ha generado preocupación entre las familias.

“Los muchachos ya no aguantan el calor. Hay niños que salen sintiéndose mal y lo más preocupante es que no vemos una solución inmediata”, señalaron padres de familia que hicieron llegar sus denuncias a través de mensajes de WhatsApp e inbox en redes sociales.

Indicaron que el problema no es nuevo y que, aunque la dirección del plantel ha informado en repetidas ocasiones que ya se trabaja en la reparación de los equipos, los días transcurren sin que los aparatos funcionen nuevamente.

Los padres temen que las condiciones dentro de las aulas puedan provocar un golpe de calor en algún estudiante, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, donde las temperaturas dentro de los salones aumentan considerablemente.

Asimismo, señalaron que muchos alumnos deben soportar largas jornadas dentro de aulas sofocantes, afectando no solo su salud física, sino también su rendimiento académico y concentración durante las clases.

Ante esta situación, los padres hicieron un llamado urgente a las autoridades educativas y a la Secretaría de Educación para intervenir de manera inmediata y garantizar condiciones dignas y seguras para los estudiantes.

“Lo único que queremos es que nuestros hijos estén bien y puedan estudiar sin poner en riesgo su salud”, expresaron.