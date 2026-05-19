Por: José Medina|Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, expresó su respaldo a los operativos de seguridad implementados en Matamoros y aseguró que las estrategias coordinadas entre autoridades estatales y federales han permitido disminuir los índices delictivos en la entidad.

Entrevistado sobre el despliegue policial con elementos federales en la frontera de Matamoros, el funcionario destacó que el Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para fortalecer la paz y tranquilidad en los 43 municipios de Tamaulipas.

“Desde el día uno de este gobierno estamos trabajando y ha sido la instrucción del señor gobernador coadyuvar con todas las autoridades, como lo hacemos todos los días en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz”, señaló.

Villegas González informó que se contempla el arribo de hasta 150 elementos federales como parte del reforzamiento de seguridad en la zona fronteriza, aunque precisó que aún no se define cuánto tiempo permanecerán en el municipio.

Asimismo, afirmó que existe “cero impunidad” para funcionarios o actores políticos que pudieran estar relacionados con actividades delictivas.

El funcionario, conocido también como “El Calabazo”, sostuvo que los indicadores de inseguridad han mostrado una reducción considerable en comparación con el inicio de la actual administración estatal.

“Siempre estamos al pendiente de los 43 municipios. Los indicadores delictivos han disminuido considerablemente a como recibimos el estado”, declaró.

Respecto al denominado operativo “Enjambre”, indicó que desde la Secretaría General de Gobierno se mantiene descartada esa situación, aunque reiteró que continuarán trabajando de manera coordinada para mantener mejores condiciones de seguridad.

Finalmente, adelantó que sostendrán reuniones con partidos políticos e instituciones electorales para garantizar la gobernabilidad rumbo al proceso electoral de 2027.

“Es la instrucción del gobernador estar muy pendientes desde la Secretaría General de Gobierno y de todas las instituciones; tenemos mucho acercamiento con las autoridades electorales estatales y federales”, puntualizó.