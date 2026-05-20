“Cada decisión financiera que tomamos busca construir un entorno de certidumbre para que ustedes, los inversionistas y empresarios, sigan apostando por nuestra tierra”: Carlos Irán Ramírez González

Mayo 20 de 2026

Matamoros, Tamaulipas.– El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, participó en la Expo Proveedor Industrial INDEX Matamoros 2026, un encuentro que reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y organismos industriales con el objetivo de fortalecer la proveeduría local, impulsar la competitividad y generar nuevas oportunidades de inversión para la región fronteriza.

Durante este encuentro organizado por INDEX Matamoros, el titular de Finanzas reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya, de mantener una política financiera responsable, transparente y ordenada que genere condiciones de confianza para el crecimiento económico y el desarrollo industrial de Tamaulipas.

En su mensaje ante empresarios y representantes de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, Carlos Irán Ramírez González destacó que Tamaulipas continúa consolidándose como una entidad competitiva y con estabilidad financiera, lo que permite fortalecer la inversión pública y generar certidumbre para los sectores productivos.

Asimismo, señaló que la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad es fundamental para consolidar proyectos que impulsen el desarrollo regional, especialmente en municipios estratégicos como Matamoros, uno de los principales motores industriales y económicos de la frontera norte del país.

En el evento estuvieron presentes el alcalde Alberto Granados; Mary Virginia Hantsch, cónsul general de los Estados Unidos en Matamoros; Juan Anzaldúa, presidente de INDEX Matamoros; Anabell Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado; Juan Villafuerte Morales, secretario general del SJOIIM; además de representantes de empresas, cámaras empresariales y líderes de la industria, así como Abraham Rodríguez Padrón, presidente de CANACO SERVYTUR Matamoros.

La Expo Proveedor Industrial INDEX Matamoros 2026 busca consolidarse como una plataforma estratégica de vinculación comercial e industrial, fortaleciendo las cadenas de proveeduría y promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento económico para Tamaulipas.