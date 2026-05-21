Vaya, Vaya que delicados resultaron los dirigentes de Morena Ariadna Montiel y Andy López Beltrán, tras la apabullada que les dieron durante su visita a Chihuahua, donde planeaban encabezar multitudinaria manifestación contra la gobernadora Maru Campos, la que se realizó sí, pero sin los números esperados.

Pero como en su imaginación, principalmente de Andy, que todos los mexicanos lo adoran por ser el hijo de, según él, el mejor presidente que ha tenido Mexico, esos abucheos e insultos no se pueden quedar así, por lo que estaría en análisis presentar demandas en contra de las personas que presuntamente estuvieron detrás de las personas que les dieron ese feo recibimiento.

Para la dirigente nacional Ariadna Montiel de todo ese abucheo y agresiones verbales no hay más responsable que las autoridades estales, quienes según habrían enviado a ese contingente que no les aplaudió y vitoreo como ellos esperaban, por lo que no pueden aceptar que los mexicanos los puedan repudiar por voluntad propia. Sí que resultaron con la piel más delicada.

Y siguiendo con los morenos, vaya “perdida” que están teniendo con la renuncia a sus filas del diputado federal Sergio Mayer, si ese que le gusta el protagonismo, meterse donde no le importa, aprovechando sus influencias y experto en buscar oportunidades para generar dinero a costillas de otros.

Bueno pues este dechado de virtudes bien que le sacó provecho a la imprudencia del partido guinda por incrementar afiliaciones, un verdadero parasito de la política, el más improductivo de la bancada morenista y que ha estado más preocupado por participar en reality que en cumplir con sus obligaciones legislativos, no soporto que le jalaran las riendas y fuera suspendido de sus funciones, por lo que termino renunciando al partido, luego que este determinara que su suplente asumiera la curul, como debió hacerlo desde un inicio, pero turbias maniobras permitió que Mayer fuera quien terminara rindiendo protesta en San Lázaro.

Aunque dicen que nunca es tarde para rectificar, Morena no quedo muy bien parado al momento de impulsar a personajes como Mayer, un personaje de muy malas referencias a la vista de todos, ahora la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido inicialmente le había interpuesto la suspensión de sus derechos partidarios, pero durante el procedimiento Mayer no atendió las etapas, propiciando que se solicitara su baja del padrón de afiliados y la exclusión para que sea candidato de Morena en cualquier proceso de selección.

Pero al parecer no solo el caso de Mayer este considerando Morena, también tiene en la mira a personajes como Jorge el Travieso Arce y a Saúl Monreal que aspiran a una candidatura, dentro de las medidas por limpiar la casa para el próximo proceso electoral, el primero por hacer apoyado a la candidata del PAN Xóchitl Gálvez y el segundo por pretender aspirar a ser gobernador de Zacatecas, estado que actualmente es gobernador por su hermano David. Veremos qué tan en serio es la limpia en Morena.

Cambiando a temas más amables, este miércoles Matamoros fue sede de la Expo Proveedor Industrial Matamoros 2026, presidiendo la ceremonia de inauguración el alcalde Alberto Granados, ante la presencia del Secretario de Finanzas Carlos Irán Ramírez.

Este evento de gran relevancia para el sector manufacturero y de exportación, en que empresas de la localidad tienen la oportunidad de dar a conocer sus productos y propuestas,

Ahí el alcalde Alberto Granados resalto el enorme potencial y las ventajas competitivas que posee el municipio para seguir atrayendo capitales extranjeros e inversión industrial, consolidándose Matamoros como un polo estratégico para los negocios eventos como la Expo Proveedor.

Por su parte el Secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez puntualizo que la industria manufacturera representa un pilar socioeconómico vital para el país en un periodo macroeconómico crucial, destacando las políticas del Estado para facilitar las inversiones.

Resaltando como la actual administración estatal es la primera en cuatro sexenios en lograr reducir, de manera neta, el saldo de la deuda pública, cerrando sus ejercicios fiscales sin contraer deuda pública a corto plazo, logrando posesionar a Tamaulipas en un rango de alta competividad crediticia.

Posteriormente el alcalde Alberto Granados dio el banderazo, junto con autoridades estatales y empresarios al primer embarque de producto terminado de la empresa mexicana Cas Global, que tendrá como destino Canadá, embarque que viene a significar más de cien nuevos empleos, ofreciendo el edil el total respaldo de su gobierno para el sector empresarial para construir el renacimiento económico de Matamoros.