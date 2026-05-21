La mañana de este jueves 21 en grupos de WhatsApp nos enteramos del lamentable fallecimiento del abogado Jorge Alberto Galván Garcés, quien se desempeñaba como Procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Tamaulipas.

El Lic. Jorge Galván murió por enfermedad del cardio. Muy sociable y conversador. En su juventud y edad adulta perteneció al grupo universitario “Enrique García Guevara”, liderado por el Lic. Alfonso Pérez Vázquez (+), de la Facultad de Derecho UAT Victoria.

Todo un profesional del Derecho, el Lic. Jorge Galván Garcés se desempeñó un bien tiempo como Director Juridico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En razón de su carácter personal, disciplina y no tolerar fallas ni errores a sus compañeros y a sus subordinados en el trabajo universitario se le conocía, afectuosamente, con el sobrenombre, apodo de “El Perro Galván”. Esta siendo velado en Parque Funeral del Refugio, salida Carretera a Monterrey, donde a las 9 am de este viernes 22 será cremado. Abogado Jorge Alberto Galván Garcés. Descanse en paz.

TAMAULIPAS, CON REDUCCION DE HOMICIDIOS

Es evidente que en varias zonas del país se registran hechos violentos . En este tema trasciende que Tamaulipas ha experimentado la mayor mejora general en términos de tranquilidad. Así nos reportan reducciones en lo que son homicidios y delitos cometidos con armas de fuego; ambos cayeron aproximadamente un 70 por ciento, lo que permitió a Tamaulipas ubicarse como el décimo estado más pacífico del país durante el año anterior, según el Índice de Paz México 2026.

El documento, dado a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que, como resultado de estas mejoras, Tamaulipas escaló 19 posiciones en las clasificaciones del Índice de Paz en México (IPM).

Después de Tamaulipas, los estados que registraron las mayores mejoras en materia de tranquilidad son Guerrero, Durango, Coahuila y Yucatán.

Además, se afirma que como resultado de la estrategia de seguridad implementada desde la Mesa de Paz, que diariamente preside el gobernador Américo Villarreal Anaya, las poblaciones de Ciudad Madero y Tampico, destacan como los dos municipios con menos casos de homicidio, uno y tres, respectivamente, en todo el país, mientras que Nuevo Laredo se ubicó en la posición número 13.

URGE EVALUAR LA NECESIDAD DE CANCELAR CIRCULACION DE DOBLE REMOLQUE

El tema, el asunto debe ventilarse tanto en las cámaras federales de Diputados y del Senado de la República. Ya basta que México sea el único país donde se permite la libre circulación de Tráileres Doble Remolque de 32 metros.

Y es que desde hace 17 años, el promedio de muertes en accidentes viales en los que se ven involucrados los Doble Remolque se ha mantenido sin cambios, con todo y que somos parte del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canada, donde ciertamente pueden circular Doble Remolque pero sujetos a normatividad muy estrictas y con limitaciones de carga.

Vale decir que en Noviembre de 2024, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila ventiló una iniciativa para modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para restringir la circulación de estos camiones tanto en zonas urbanas como rurales, y en las autopistas federales.

Vale decir que hubo un tiempo, en el sexenio de Peña Nieto que los traileres no podían circular de día en las carreteras federales en los tiempos de vacaciones.

Esto de los Doble Remolque y la desaparición de la “corrupta”, pero muy eficaz, Policía Federal del Caminos, sustituida por una ineficiente Guardia Nacional ha agravado la inseguridad vial en carreteras. NOS VEMOS.

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