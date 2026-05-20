*Emmanuel Coronado afirma que la voz de la sociedad es el eje en la construcción de políticas públicas y el fortalecimiento democrático en Tamaulipas.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Emmanuel Coronado Zamora, llamó a fortalecer las leyes y las políticas públicas mediante una mayor participación ciudadana, al considerar que la inclusión de las voces sociales es fundamental para consolidar la democracia en Tamaulipas.

Lo anterior, tras acudir el edil al Foro de Participación Ciudadana de Derechos Humanos del Congreso del Estado, encuentro presidido por el diputado presidente de la Junta de Gobierno de la 66 Legislatura y organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo estatal, presidida por la diputada Eva Reyes.

Coronado Zamora —identificado como uno de los principales impulsores de las agendas de Derechos Humanos y Diversidad en Reynosa— destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de participación y consulta ciudadana para que las opiniones de la sociedad tengan una incidencia real en la creación de leyes y políticas públicas.

“Estos espacios son fundamentales, porque permiten que la voz de la ciudadanía tenga una verdadera incidencia en la creación y fortalecimiento de las leyes de nuestro estado”, expresó el edil reynosense.

El regidor agradeció la invitación realizada por el Congreso local y aseguró que este tipo de ejercicios fortalecen la democracia, promueven la inclusión y acercan a las instituciones a las necesidades reales de la población.

Asimismo, sostuvo que escuchar a la ciudadanía y fomentar la participación colectiva son elementos indispensables para avanzar hacia un Tamaulipas más justo, incluyente y con mayores oportunidades de desarrollo social y político.

Finalmente, Coronado Zamora reiteró que la construcción de acuerdos mediante el diálogo social contribuye a generar consensos y fortalecer la relación entre gobierno y ciudadanía en beneficio de la entidad.

En el foro participaron representantes sociales, autoridades y ciudadanos interesados en fortalecer el marco jurídico de la entidad y generar mecanismos de diálogo entre sociedad y gobierno.