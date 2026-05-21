Escuché las palabras que, sobre el disminuido peso que tiene la oposición en Tamaulipas (y en general en el país), vertió la diputada de la bancada de MORENA, JUDITH KATALYNA MÉNDEZ CEPEDA quien, dicho sea de paso, es una candidata natural a la alcaldía de Victoria, por el trabajo responsable que viene realizando en la 66 Legislatura.

Tiene razón la ex Directora del Instituto de la Juventud de Tamaulipas y, en buena medida, el hándicap de MORENA y el achicamiento de la intención del voto a favor del PAN, PRI y MC, obedecen a los altos niveles de aprobación que tiene la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en el estado.

Desde hace tiempo, doy seguimiento a la encuesta nacional de MITOFSKY, que mide el pulso de la ciudadanía mexicana sobre el trabajo que realiza la persona titular de la Presidencia de la República.

Junto con pegado, mantengo actualizado el archivo de la valoración sobre el desempeño de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y demás personas titulares de los Poderes Ejecutivos estatales, a través de un estudio demoscópico que también realiza la prestigiada empresa de ROY CAMPOS.

Levantado mensualmente, el sondeo nacional que midió el desempeño del presidente LÓPEZ OBRADOR y ahora de SHEINBAUM PARDO, acaba de publicar los resultados correspondientes al mes de abril de 2026.

Con una buena noticia para MORENA en Tamaulipas y, en contraparte, una mala para la oposición, que avala las palabras de la diputada KATALYNA.

Resulta que, la valoración obtenida por la presidenta SHEINBAUM PARDO en nuestro estado, es la quinta más alta en el país, lo cual no es novedad para quienes damos seguimiento a este estudio de MITOFSKY.

Que arroja una neta política: por alguna razón la ciudadanía tamaulipeca le otorga una calificación más alta al trabajo que viene realizando la presidenta SHEINBAUM PARDO, que al presidente LÓPEZ OBRADOR. El efecto AMLO fue relevado por un potente efecto CSP.

Vamos a decirlo de otra manera: a las y los tamaulipecos les cuadra más el desempeño de la primera mujer presidenta (con “A”).

Tomando en cuenta las mediciones mensuales a partir de octubre de 2022, en que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA asumió la gubernatura, la encuesta de MITOFSKY no deja lugar a la duda.

Si la calificación del presidente LÓPEZ OBRADOR en Tamaulipas, se movió entre el 44.1 de agosto de 2024 y el 53.8 alcanzado en enero de este mismo año, oscilando entre los lugares 14 de octubre y noviembre de 2023 y el 30 y 31 de septiembre y agosto de 2024, a partir de octubre de 2024 los guarismos se modificaron con el arribo del segundo piso de la 4T en el país.

La calificación de la presidenta SHEINBAUM PARDO se mueve entre el 61.5 que obtuvo en Tamaulipas en su primer mes como presidenta de México, en octubre de 2024, al 71.6 de aprobación logrado en septiembre de 2025.

Sus lugares en el ranking nacional oscilan entre el 8 alcanzado en marzo de 2025, al número uno cosechado en septiembre del año pasado.

No tengo la menor duda de que, la alta aprobación de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en Tamaulipas, sostiene el liderato en la intención del voto a favor de MORENA y disminuida para el PAN, PRI y MC. Avalando lo dicho por la diputada KATALYNA MÉNDEZ CEPEDA.

Por cierto, la encuesta nacional de MITOFSKY que valora el desempeño de las y los gobernadores del país, arroja otro dato interesante: la calificación del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se mantiene por arriba del promedio nacional desde noviembre de 2025, colocándose desde entonces entre los lugares 14 y 15 de la tabla nacional.

Una notoria mejoría, tras haber ocupado los lugares 30, 31 y 32 a mediados del año pasado. Pian, pianito, mejora el desempeño del mandatario, haciendo mancuerna con la Presidenta de México.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas consolida la ciencia con impacto social al realizar en Tampico el 5.º Foro “Encuentro Territorial de Proyectos de Investigación, impulsado por el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, con el fin de vincular la tecnología y el conocimiento universitario con las necesidades reales del estado.

Organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, y teniendo como sede la Facultad de Ingeniería Tampico, este espacio académico reunió a investigadores, docentes y representantes de distintos sectores, consolidando el compromiso de la universidad con el desarrollo sostenible de Tamaulipas.

A nombre del rector de la UAT, la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, EVELIA RESÉNDIZ BALDERAS, , subrayó que este foro representa un espacio estratégico que permite consolidar alianzas entre la Universidad, el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil, orientando los proyectos científicos hacia la atención de las problemáticas actuales de la entidad.

Asimismo, reconoció la participación de representantes de organismos empresariales, autoridades municipales de la zona sur, directivos universitarios, centros e institutos de investigación, así como investigadoras e investigadores que impulsan este tipo de proyectos.

En el evento estuvieron también el director de la Facultad de Ingeniería Tampico, ROBERTO PICHARDO RAMÍREZ, y la directora de Estudios Sectoriales de la UAT, BLANCA DÍAZ MARIÑO, quienes destacaron la importancia de fortalecer la colaboración académica y multidisciplinaria entre las dependencias universitarias y los sectores estratégicos de la región.

En el desarrollo de la jornada se presentaron 16 proyectos de investigadoras e investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Facultad de Ingeniería Tampico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la Facultad de Comercio y Administración Tampico.

También se contó con la participación de ponentes de los centros e institutos especializados de la UAT, como el Centro de Estudios Territoriales y del Hábitat, el HUB de Gestión e Innovación Social, el Centro de Innovación Social y Desarrollo Empresarial, el Instituto de Energía y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), quienes expusieron avances y líneas de trabajo orientadas al desarrollo regional.