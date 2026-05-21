Aunque casi arrancaron de cero, hoy las mujeres del equipo local han comprendido que son sus tiempos y que no habrá una segunda oportunidad, por ello le han perdido el miedo a la política, han entendido que es ahora o nunca y se han lanzado al abordaje de las candidaturas a las presidencias municipales de 2027 y a la gubernatura de 2028, porque saben que si no se ponen a trabajar en territorio les van a comer el mandado quienes se dicen “apadrinados en México” y lo harán sin que siquiera puedan meter las manos.

Para 2028, pase lo que pase, el boleto para competir desde Tamaulipas ya lo tienen comprado Carmen Lilia Cantú Rosas, presidenta municipal de Nuevo Laredo quien pasó a ser la rival a vencer luego de los reacomodos y las necesidades de Morena, así como Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia que desde muy cerca le acompaña sabedora que será la otra integrante del equipo local con amplias posibilidades de obtener la gubernatura, la prueba es que el pasado fin de semana, ambas, subieron otro escalón.

Como ellas dos, en los municipios también hay mujeres que juegan con el equipo local y que se posicionan cada día con mayor firmeza y aquí un par de ejemplos.

Katalyna Méndez pasó de ser una diputada más a aparecer hoy como la opción número dos para la candidatura a la alcaldía de Victoria, con una enorme ventaja sobre el resto de sus contrincantes, en las encuestas todos la colocan en el segundo lugar de las preferencias lo que significa que efectivamente su atractivo es real, tanto, que sus adversarios se ven obligados a mencionarla o, en el mejor de los casos, a reconocer que la ven con buenos ojos “en caso de no ser”.

Katalyna tiene además otra ventaja por ser mujer, es joven, un rango de edad que también tiene sus cuotas por ley y que, hasta hoy, difícilmente ha sido premiado con alcaldías del tamaño de una capital de Estado.

Con un agregado que quizá tenga significado para quienes creen fielmente en los mensajes, la diputada Katalyna debe ser una de las pocas legisladoras que han merecido que el gobernador publique una fotografía junto a ella anunciando que trabajan en resolver gestiones de su distrito, es cierto, en esa imagen aparece también el diputado Francisco Hernández Niño, pero es quien, por coincidencia, otro que puede ser candidato a alcalde, aunque en el municipio de Tula.

En El Mante ocurre algo todavía más raro que en el resto del Estado, ahí, una mujer que todos los días es atacada por miembros distinguidos del ayuntamiento, la regidora Astrid Sontoya Müller, tiene más presencia en los eventos, a veces que la propia alcaldesa.

Su ventaja es precisamente esa, que la ciudadanía la percibe como enemiga de una administración que está quedando mal y que será castigada, por eso la regidora también sube en las encuestas, los últimos números ya la colocan por encima del alcalde de facto, el tesorero, lo cual no es poca cosa si se toma en cuenta que es quien ha estado gastando el dinero y ni así resulta atractivo para el votante.

Obvio, los ejemplos mencionados son ilustrativos, en los 43 municipios ya se mueven personajes que añoran las alcaldías, sobre todo mujeres que son vistas con muy buenos ojos dentro del equipo local.

¿Llegarán?, quién sabe, porque el análisis debe ser más de fondo y tiene muchas variables, en los municipios jugará mucho el tema de género en las candidaturas, pero más que ello, si se concreta una coalición entre el Verde, PT y Morena, para comenzar, en esas negociaciones subirán y bajarán nombres de acuerdo con el peso de las dirigencias.

En el caso de las mujeres que aspiran a la gubernatura aquí mencionadas, quizá han sido más prudentes, sabedoras de que primero será 2027 hacen alianzas con quienes buscan puestos en esa elección, trabajan más en territorio, con menos alaraca y más trabajo y eso es precisamente lo que las está fortaleciendo.

Tiene razón, una encuesta no se gana en silencio porque posicionarse no es algo que se logre manteniendo un bajo perfil, pero tampoco se trata de ser más protagonista que la estrella de la película.

Más aún, no están para buscarse enemigos gratuitos ni despertar envidias, al contrario, saben que tienen que construir, y a eso le apuestan.

Una cosa queda clara, el equipo local tendrá que mostrar sus fortalezas y ya ha comenzado a enseñar algunas cartas, quizá lleguen, quizá no, pero por lo pronto se han disipado las dudas respecto a si tienen ganas o no de figurar en las siguientes elecciones.

Ellas son las mujeres del equipo local, Carmen Lilia, Tania, Katalyna, Astrid, son las aspirantes a cargos en el 2028 y 2027 que hoy solo sirven de ejemplo de lo que ya se viene en la lucha por el poder…

FORTALECE LA UAT VÍNCULOS CON CLÚSTERES AUTOMOTRIZ Y ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO DE TAMAULIPAS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de los clústeres Automotriz y Eléctrico-Electrónico de Tamaulipas, así como de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer la vinculación y contribuir, desde la academia, en proyectos estratégicos orientados al desarrollo industrial, tecnológico y económico.

Este encuentro tuvo como sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe de la UAT, con la participación de representantes empresariales, autoridades estatales y directivos universitarios, en una agenda enfocada en la competitividad regional, la formación de talento especializado y la generación de alianzas para la innovación y el crecimiento industrial de Tamaulipas.

En este marco, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la colaboración entre Universidad, sector productivo y gobierno es fundamental para consolidar al estado como un punto estratégico de inversión, innovación y formación de talento especializado.

Destacó también el compromiso de la UAT de formar profesionistas capaces de responder a los retos actuales de la industria mediante la investigación aplicada, fortaleciendo alianzas que contribuyan a la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la entidad.

La apertura de la agenda estuvo a cargo de la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Anabell Flores Garza, quien destacó el objetivo de reforzar la vinculación entre industria, academia y gobierno. Asimismo, presentó las acciones de seguimiento a proyectos estratégicos y consolidación de los clústeres.

Por parte del Clúster Eléctrico-Electrónico de Tamaulipas participó su presidente, Sergio Arturo Treviño Ayala, gerente de la planta Black & Decker Reynosa; y por el Clúster Automotriz de Tamaulipas, su presidente, Ángel Armando Botti Varela, director de operaciones de Inteva México, quienes compartieron las perspectivas, retos y oportunidades de crecimiento para ambos sectores.

Se contó con la participación de Manuel Montoya Ortega, director de ENE Estructuras de Negocio, quien presentó propuestas orientadas al fortalecimiento y consolidación de los clústeres; así como el director general técnico de la UAT, José Roberto Campos Leal; y el coordinador de Posgrado de la UAM Reynosa-Rodhe, Gerardo Romero Galván, quienes expusieron las capacidades académicas, tecnológicas y de infraestructura de la Universidad, entre las que destacan laboratorios, posgrados y proyectos orientados a responder a las dinámicas del desarrollo de la región.

Por parte de la UAT estuvieron también el subsecretario general Zona Norte, Ignacio Hernández Rodríguez y el director de la UAM Reynosa-Rodhe, Jaime Gerardo Malacara Navejar, así como integrantes de los clústeres.

PONE EN MARCHA AMÉRICO OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ… El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, puso en marcha el operativo de vigilancia, cuidado y protección de la cuenca hidrológica del río Guayalejo-Tamesí, en un evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que este hecho sin precedentes consolida a Tamaulipas como pionero y ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional.

Al dar el banderazo de salida a 14 vehículos que realizarán recorridos terrestres de monitoreo y supervisión técnica, orientados a detectar extracciones irregulares, obstrucciones o afectaciones al flujo hidrológico, el gobernador del Estado acompañado por el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó que la suma de esfuerzos entre federación y estado permitirá hacer valer la nueva Ley General de Aguas y Tamaulipas contribuirá dando cumplimiento a los lineamientos que marcó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tanto ha apoyado a nuestra entidad para el desarrollo de obras en materia de recursos hidráulicos, como la tecnificación de los Distritos de Riego 025 y 026.

“Es un momento muy importante que nos consolida y nos fortalece en las disposiciones federales de lo que debemos ver ahora en la nueva Ley de Aguas y que Tamaulipas, como siempre, sea pionero y ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional y que eso nos dé una sociedad con mayor oportunidad de crecimiento, desarrollo y bienestar para todos”, expresó.

En el evento, celebrado en el parque Bicentenario, Jaime Felipe Cano Pérez indicó que esta acción conjunta entre el Estado y la Conagua ayudará a mantener los niveles y las condiciones idóneas para la adecuada captación en el sistema lagunario del río Tamesí, lo que permitirá salvaguardar el derecho humano al agua, demás usos y el equilibrio ecológico de esta importante zona conurbada.

“El día de hoy, en un hecho sin precedentes y con estrecha coordinación entre la Federación y el Estado, trabajaremos en acciones que permitirán salvaguardar los derechos legalmente adquiridos y promover el uso eficiente de las aguas de esta cuenca en diversas actividades productivas”, mencionó.

Raúl Quiroga Álvarez dio la bienvenida también a directivos de los organismos operadores del sur: Tampico, Madero y Altamira, quienes, explicó, reforzarán el operativo con lanchas para dar seguimiento e inspección a los aprovechamientos del Guayalejo-Tamesí.

Indicó que este día pasará a la historia de Tamaulipas como uno de los más importantes en materia de ordenamiento y posterior depuración en la cuenca del río Guayalejo, ya que también, atendiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal, posteriormente estos operativos se extenderán a la cuenca del río Soto la Marina, concretamente a los ríos Purificación, Corona y Pilón.

“Nos lo ha encargado también el señor gobernador, de tal suerte que el ordenamiento empiece a caminar en Tamaulipas de manera segura y ordenada por primera vez en los últimos 40 años”, expresó.

ALCALDE LALO GATTÁS BÁEZ INICIA OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA 54… Una nueva página en la historia de la escuela Secundaria Técnica Número 54, escribió el alcalde Lalo Gattás Báez al poner en marcha los trabajos de construcción de la techumbre metálica que beneficiará a una población escolar de 1,200 alumnos.

La institución educativa que cumplirá 40 años de fundación, agradeció en voz de su director Juan Carlos Gómez de la Fuente y la alumna Coreisy Saraí Barrón la seguridad, el bienestar y las nuevas oportunidades que representa esta obra de 610 M2 de construcción.

“Es una nueva página en la historia de la escuela que quedará graba en nuestros corazones, gracias presidente por escuchar y atender las necesidades de la Secundaria Técnica 54 y por hacer realidad un sueño tan anhelado”, coincidieron alumnos y maestros de la institución ubicada en la colonia Libertad.

Una techumbre que vendrá a mejorar la vida de cientos de estudiantes, aquí se van a realizar actividades cívicas, deportivas, culturales y de convivencia, porque la educación hoy se construye en equipo, lo ratificó el alcalde de Victoria acompañado de colaboradores e integrantes del Cabildo.