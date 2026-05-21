En el Partido Acción Nacional no sólo se han perdido los valores, principios y doctrina; también la vergüenza.

Y es que, aun cuando se presenta la oportunidad de ir por un cambio, que descontamine la vida interna de un instituto político, se vuelve en más de lo mismo.

Un ejemplo de lo anterior se difundió en redes sociales, en donde el que fuera presidente del partido, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, se involucra en la candidatura a la dirigencia del PAN en Tamaulipas, en este caso, de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA.

Más discreta se ha visto GLORIA GARZA JIMÉNEZ, quien pudiera decirse que, al menos hasta ahora, no pretende involucrarse con el pasado y solamente contemplar en la fórmula al diputado federal CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “el truko”.

Para nadie es un secreto que GARZA DE COSS ha vivido del PAN casi una década, en una olla de frijoles, en la que pese a los zangoloteos, se mantiene arriba, abajo o en medio, pero adentro.

Ahora se sabe que es el compañero de fórmula de LÓPEZ REYNA, al pretender la secretaría general del CDE del PAN.

Y es que, más allá de ir en un proyecto para el reposicionamiento y la recuperación de los espacios perdidos, es más la ambición personal por un escaño en el Congreso local, una regiduría o bien, un cargo al interior del Comité Directivo Estatal.

De cara hacia la elección intermedia del 2027, lo que se busca y negociarán son los cargos de alcalde, diputados locales y legisladores federales, síndicos como regidores, pero no piensan en el fortalecimiento del PAN en Tamaulipas, donde sigue siendo más de lo mismo.

Una tercera fórmula, de nombre SAMIRA GUERRERO MARDUK podría marcar la diferencia, aunque sin recursos para ir y venir en busca de apoyo de la militancia, es la primera complicación.

SAMIRA es una mujer que se identifica con el grupo político de RAMÓN SAMPAYO ORTIZ, fue regidora en el Ayuntamiento de Victoria hace unos años y es nativa de la colonia Mainero.

De alguna manera es opositora al grupo político de los hermanos CABEZA DE VACA y de cierta forma, podría ser la que marque la diferencia en el proyecto que el PAN requiere en Tamaulipas.

Al PAN le urge una oxigenación al interior, para salir fortalecidos hacia afuera.

De otra forma, seguirá siendo más de lo mismo, tal y como ha sido en los últimos diez años. EN FIN.

[email protected]