-La campaña estuvo enfocada a impulsar el uso de equipo de protección personal en motociclistas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En una acción coordinada con la Cruz Roja Tamaulipas y la Dirección de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, personal de la Dirección de Tránsito Estatal llevó a cabo un operativo preventivo enfocado a disminuir los accidentes viales entre motociclistas.

Esta actividad que busca fomentar la cultura vial, se llevó a cabo en dos puntos de la capital tamaulipeca: Libramiento Naciones Unidas y Paseo Pedro José Méndez, en la lateral del Río San Marcos.

El operativo consistió en marcarle el alto a personas usuarias de este medio de transporte para externarle las medidas preventivas, tales como el uso del casco, portar documentación vigente y no exceder el límite de pasajeros.

Asimismo, mediante trípticos informativos, se dieron a conocer las posibles consecuencias en caso de accidentes, de acuerdo a la estadística de la Cruz Roja Mexicana, por ejemplo, que en el 50% de los casos en los que participa este medio de transporte, las personas afectadas presentan dificultades motoras.

Para reforzar estas acciones preventivas, los exhortos se extendieron a automovilistas que al momento se encontraban utilizando distractores, conduciendo sin cinturón de seguridad, entre otras conductas de riesgo.

A través del trabajo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) continúa fortaleciendo la cultura de la prevención desde la proximidad con la ciudadanía.