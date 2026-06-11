Con el patrocinio del gobierno de Nuevo Laredo, se repartieron entre vecinos de la colonia CNOP calzado, ropa de vestir y juguetes previamente colectados, como una forma de fortalecer la solidaridad y la participación ciudadana.

Esta iniciativa promueve la cultura de la donación y resuelve necesidades de familias de condición económica precaria, generando una red de apoyo comunitario que fortalece el tejido social en los distintos sectores de la ciudad.

El programa forma parte del compromiso del gobierno municipal por construir una comunidad más solidaria y participativa, pues gracias a las donaciones se apoya a familias, demostrando que cuando la sociedad y el gobierno trabajan juntos, se logran grandes resultados para el bienestar social.

El director de participación Ciudadana, Jesús Espinosa, informó que el programar opera de manera itinerante en diversas colonias, permitiendo acercar estos beneficios a sectores desprotegidos y ampliar el alcance de las acciones sociales.

Las donaciones son recibidas de manera permanente en las oficinas de la Secretaría municipal de Bienestar Social, donde el ciudadano puede contribuir con ropa, calzado, juguetes y otros artículos en buen estado, que luego son canalizaos a personas h familias que los necesitan.

Mientras tanto, la Secretaria estatal de Turismo a cargo de Benjamín Hernández Rodríguez informó de la invitación para asistir en el pueblo mágico de Tula a la callejoneada de mañana sábado 13.

La invitación es para el público en general, pero con especial atención de solteras y solteros pues se recorrerán las calles empedradas al ritmo de música en vivo, entre risas y buen ambiente, luego de concluirse el juego de fútbol entre Brasil contra Marruecos.

Una vez terminada la transmisión del juego entre Brasil y Marruecos, programado para las 16:00 horas, dará inicio la celebración de la callejoneada, en la celebración de San Antonio de Padua.

Este evento reúne en Tula cada año a solteras y solteros y visitantes que disfrutan de un ambiente festivo acompañado de banda de música, burro bar, mojigangas y jarritos, preservando una de las tradiciones más representativas del municipio.

El recorrido terminará en las instalaciones de la Feria del Pueblo, donde se contará con la presentación de un grupo musical norteño, ofreciendo un ambiente de convivencia y entretenimiento para todos los asistentes.

En otros temas, la dirección de Tránsito Estatal repitió su llamado a la población a respetar los señalamientos y límites de velocidad establecidos, en el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial.

Juan Manuel Martínez Luévano, director de Transito Estatal, explicó que el exceso de velocidad es uno de los principales factores que producen los accidentes con traumatismos que derivan en el fallecimiento o lesiones graves para las víctimas.

Fue por ese motivo que se activó el Operativo Radar en el tramo Juan Capitán-El Chihue de la carretera estatal 126 Rumbo Nuevo.

En ese tramo y en otros identificados también como de alto riesgo, se aplican infracciones que van desde las cinco hasta las 45 unidades de medida y actualización, UMA, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transito de Tamaulipas, a cualquier conductor que supere el límite señalado.

Desde Reynosa, el delegado regional del CEN de CANACINTRA Federico Alanís Peña nos reporta un encuentro “México en el mundo: Turismo que transforma” ocurrido en la Ciudad de México.

En el evento estuvo presente el licenciado Mauricio Massud, titular de la Comisión de Enlace con la Secretaría de Turismo. Esa central empresarial estima que el turismo es un motor económico que requiere de una cadena de proveeduría industrial sólida.

“Trabajamos activamente para proporcionar a nuestras empresas afiliadas como alianza clave en el desarrollo de la infraestructura, servicio y productos que demandará el sector en los próximos años”.

Rematamos la colaboración de este día con el apunte de la agenda de la presidenta municipal de Nuevo Laredo Carmen Lilia Cantúrosasd Villarreal. A las diez de la mañana visitará la colonia Reservas Territoriales, con el tema de Hogar Propio, un patrimonio para tu familia.

Luego irá a la colonia Francisco Villa para aplicar el programa Presidencia Cerquita de Ti”.