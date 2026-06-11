Si se dedicara a crear historias de ficción tendría resuelto su problema económico de por vida.

Hace rato que no teníamos noticias de un dentista llamado Israel Alejandro Valdez Sánchez -se dice “doctor”-, empresario todólogo a quien el Gobierno del Estado rescindió en 2023 un contrato por 541 millones de pesillos para la dotación de un millón 708 mil despensas.

El motivo de rescisión: No entregó completa y a tiempo la documentación requerida (las fianzas).

En los últimos días la agarró en redes y medios en contra de funcionarios del gobierno americanista en que habla de intentos de extorsión y persecución política. Teje muy bonitas historias pero no aporta pruebas, como dijo el Consejero Jurídico del Gobierno, Marco Antonio García Barrientos.

No gastó en suministro de materia prima, pero se le ve desesperado por llevarse un billetote a la bolsa, vía tribunales.

Hace tres años -quita del contrato- amenazó con demandar a funcionarios estatales “porque publicaron mi nombre sin mi autorización”. A partir de ahí ciertos periodistas y medios no incluyen el nombre del dueño de Grupo Empresarial Dalka, muy intolerante por esos días.

Como hace tres y dos años, el señor Valdez vuelve a decir que tiene pruebas, audios, videos y documentos, para demostrar que un señor Salinas intentó “mocharlo” con varios millones, pero no los exhibe ¿quiere chantajear con amenazas?.

El jurídico de Palacio, García Barrientos, dio la cara para aclarar que se trata de un litigio que dura más de tres años ante instancias administrativas, judiciales y federales, y no hay pruebas de cobros indebidos.

Hoy sabemos que el señor Valdez es originario de Saltillo (teje la historia de que un “moche” tendría que entregarlo allá). Estudió odontología en la Universidad de Nuevo León, pero dice radicar en esta capital desde hace medio siglo.

Antes que se le viniera abajo el negocio de su vida, se daba el lujo de decir que, como empresario. “Si lo necesitas, en Dalka lo tenemos”.

El y dos hermanos se las daban de ser unos “halcones” para los negocios, capaces de vender desde un alfiler a un elefante.

Ofrecen soluciones industriales, traslado de órganos (humanos), publicidad impresa, ambulancias aéreas y terrestres, construcción, traslado de plataformas petroleras y fabricación de cubrebocas durante la pandemia ¿por qué no venderle despensas al gobierno?.

Para dar “servicio completo” les faltó incluir que enderezan jorobados y rentan plañideras (mujeres lloran en los velorios).

A través de una empresa llamada Sebal Industrial, venden servicios de corte de tubos por láser, doblado y roscado de tornillos.

Home Services Multiservicios, de la familia, se dedica al mantenimiento de equipos de aire acondicionado. De todo como en botica, equipos de seguridad, manufactura y logística, pailería, corte y dobleces de metal.

Por la información que generan, se desprende que manejan otra compañía llamada Zeldav Grupo Empresarial, dedicada a la jardinería y mantenimiento de áreas verdes y comedores.

Alejandro dice que tiene ocho meses arraigado en su domicilio -orden de un juez-, sin poder salir y sin pasaporte, pero el abogado de Gobtam lo desmintió e incluso mostró videos en que llega a Palacio de Gobierno, el tres de junio, a donde acudió para “explorar una posible conciliación”.

Si se dedicara escribir libretos de ficción, con seguridad tendría mejor mercado que colocar despensas…. Y con menos problemas.

Viernes 12 sesión de la Comisión de Organización Electoral del IETAM. Se adelantan a fijar las bases para nombrar a los consejeros electorales distritales y municipales, proceso 2026-27. Le ganan tiempo al tiempo. El proceso debe abrirse el segundo domingo de septiembre.

En el PAN, las mujeres que aspiran al CDE se dan hasta con la cubeta.

Omeheira López Reyna presentó queja en contra de su colega Gloria Garza Jiménez, por mentir en que no tiene relaciones con la delincuencia organizada.

Al estilo panista (hasta destruirse), López pidió a la Comisión de Justicia cancelar la candidatura de su contrincante, por tener relación económica y política con Alejandro Llanas Alba, propietario de Jala Logística, empresa sancionada por los Estados Unidos, “por haber colaborado en actividades del Cartel Jalisco Nueva Generación”.

Agrega la queja: “Es momento que las autoridades partidistas señalen si verdaderamente están en contra de narco gobiernos, o solo cuando las amistades o los recursos del crimen organizado pueden utilizarse para las campañas internas del Partido Acción Nacional, ahí sí están permitidos”.

El ayuntamiento victorense se hizo acreedor en España al premio Escoba de Oro 2026, por las acciones y resultados en limpieza urbana, gestion de residuos y ciudado del medio ambiente.

Con la representaicón del alcalde Eduardo Gattás, el galardón fue recbido el 10 de junio por la titular del Instituto Victorense de la Juventud, Beatriz Vela.

En la UAT destaca la asignación de 276 plazas de internado médico de pregrado a egresados de las facultades de Medicina de Matamoros y Tampico. Realizarán sus prácticas en hospitales e instituciones de salud del estado, lo que es un logro de la adminstración rectoral de Dámaso Anaya Alvarado en la formación integral de sus estudantes, y que se queden en territorio.