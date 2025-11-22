Redacción | La Región Tamaulipas

Tampico, Tamps.– La relación entre Tampico y Escobedo, Nuevo León, dio un paso decisivo con la firma de un acuerdo de hermanamiento que abre la puerta a una agenda conjunta en turismo, desarrollo económico y cooperación en materia de seguridad. Tras la ceremonia oficial, el alcalde de Escobedo, Andrés Concepción Mijes Llovera, detalló los primeros objetivos que ambas administraciones comenzarán a trabajar de inmediato.

De acuerdo con Mijes, una de las prioridades será consolidar una nueva ruta de intercambio turístico entre la zona sur de Tamaulipas y el área metropolitana de Monterrey, considerada la principal generadora de visitantes hacia Tampico. El plan contempla una estrategia de promoción binacional, reforzamiento de seguridad en carreteras y esquemas que faciliten la llegada de familias y grupos turísticos con mayor confianza.

El edil recordó que solo en 2024 arribaron a Tampico más de 500 mil visitantes provenientes de Nuevo León, cifra que confirma al puerto jaibo como punto clave para turismo recreativo, de negocios y de convenciones. El hermanamiento —explicó— busca convertir ese flujo natural en un corredor permanente de visitantes, empresarios y nuevas inversiones, aprovechando la conectividad terrestre de poco más de cinco horas y la corta ruta aérea que une a ambas ciudades.

Durante la conferencia de prensa, Mijes también habló del significado personal que tiene volver a Tampico como autoridad invitada. Compartió que su formación en instituciones educativas del puerto marcó su vocación de servicio público y que ahora, desde su responsabilidad municipal en Nuevo León, puede materializar ese vínculo con proyectos que beneficien a ambas comunidades.

Uno de los ejes más relevantes del acuerdo será la seguridad. El alcalde expuso el modelo implementado en Escobedo, que se basa en cuatro componentes: intervención social, coordinación interinstitucional, fortalecimiento de la Guardia Nacional y una Policía de Investigación municipal operando bajo estándares propios. Este esquema, afirmó, ha permitido reducir hasta 70% los delitos de alto impacto y alrededor de 40% los delitos menores.

Mijes señaló que esta estrategia se encuentra plenamente integrada a las mesas de coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional y fiscalías, lo que será clave para garantizar orden y preparación durante eventos internacionales como la Copa Mundial 2026, en la que Monterrey será una de las sedes.

En materia económica, el hermanamiento contempla el intercambio de políticas públicas exitosas. El alcalde destacó el programa de simplificación administrativa aplicado en Escobedo, que agiliza permisos de obra en menos de una semana, digitaliza trámites y reduce barreras burocráticas. Este modelo —dijo— ha impulsado un crecimiento industrial acelerado, con la llegada de centros de distribución de gran magnitud y uno de los complejos comerciales más grandes del norte del país actualmente en desarrollo.

La modernización del distrito industrial de Escobedo permitió que la plusvalía del polígono aumentara hasta 500%, lo que fortaleció la recaudación municipal y elevó el presupuesto público de 1,350 a casi 3,000 millones de pesos en tres años. Estos recursos, agregó, se destinan a programas sociales y al fortalecimiento de seguridad.

Finalmente, Mijes subrayó que la relación entre Tampico y Escobedo es complementaria, no competitiva: una ciudad con fuerte vocación turística y amplia infraestructura hotelera, y otra con un sector industrial de crecimiento dinámico. La alianza, aseguró, permitirá crear puentes de inversión cruzada, atraer convenciones, fomentar encuentros empresariales y generar proyectos conjuntos de impacto regional.

“El hermanamiento no es un acto simbólico; es el inicio de una etapa que va a mover la economía y abrir oportunidades para nuestras dos ciudades”, puntualizó.