Mientras que, en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, siguen demandando el pago de las prestaciones laborales las personas despedidas, entre ellas el ex Director Administrativo, MIGUEL ÁNGEL CAVAZOS ARCOS (hágame usted el “recavor fabrón”), el presidente del Instituto Electoral, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, muestra que le interesa llegar al TRIELTAM, pactando con quien interceda por él en la Comisión de Justicia y la JUCOPO del Senado.

Este jueves, el Consejo General del IETAM aprobó por unanimidad, un par de nombramientos. Uno reconociendo la trayectoria como servidor público en el OPLE, lo cual me parece un acierto. Y el otro para darle una oportunidad a alguien ajeno al Instituto, pero con antecedentes en la materia electoral.

A la Unidad de Transparencia, Protección de Datos y Acceso a la Información llega LUIS MANUEL MOCTEZUMA GONZÁLEZ, abogado con maestría en Derecho Procesal Penal y cursando otra en materia Constitucional, que tiene una trayectoria impecable como funcionario del IETAM.

Ingresó al Instituto en 2017, como asesor de una Consejera Electoral, y desde febrero de 2018 a enero de 2026, fungió como Subdirector de Candidaturas Independientes en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas. Y desde febrero, era Coordinador de la Unidad Garante de Transparencia.

Mientras que, a la Unidad Técnica de Comunicación Institucional y del Voto de los Tamaulipecos en el Extranjero, arriba ULÍSES BRITO AGUILAR, ex Director del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas, durante los primeros 42 meses del gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Doctor en administración pública, el nuevo funcionario del IETAM también fue Director de Radio UAT durante 15 años (enero de 2007 a enero de 2022, es decir, desde el rectorado de JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ hasta el de GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, pasando por el de ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO) y Consejero Electoral distrital y local del INE.

Las vacantes cubiertas nos recuerdan que, al frente de ellas, trabajaron dos personas que cumplieron responsablemente su función.

Me refiero a BLANCA ZAYONARA PÁEZ OLVERA, quien estuvo al frente de la Unidad de Transparencia y ahora despacha como asesora de la Consejera Electoral FRIDA GÓMEZ PUGA, en el INE. Ella tuvo como brazo derecho a la abogada, NANCY MOYA DE LA ROSA, experta en el tema que sigue como coordinadora en esta Unidad.

Y en el caso de la Unidad Técnica de Comunicación Institucional, hablo de ISELA ALEJANDRA PONCE ARREDONDO, apoyada siempre por ARTURO MUÑIZ MARTÍNEZ, que se mantiene en la Unidad como Subdirector, lo cual representa un acierto por su eficaz desempeño

Si en el sexenio pasado, OLGA CASTRO RAMÍREZ lo acercó a la Secretaría General de Gobierno de CABEZA DE VACA, hoy JUANJO RAMOS CHARRE aprovecha la presidencia del IETAM para facilitar su arribo al TRIELTAM.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que conduce DÁMASO ANAYA ALVARADO, inició el taller de “Motivación y Liderazgo para Mujeres”, una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo personal y profesional de las participantes, mediante herramientas enfocadas en el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento integral.

El programa, organizado a través del Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, en coordinación con la Dirección de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, se desarrolla en el Centro de Excelencia del Campus Sur y contempla seis semanas de actividades formativas en las que se abordarán temas como hábitos de crecimiento, administración del tiempo y experiencias inspiradoras, entre otros.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Lic. ISOLDA RENDÓN DE ANAYA; la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, EVELIA RESÉNDIZ BALDERAS; y la directora de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, Lic. LIBBY ZACIL ADAME ESTRADA.

Al inaugurar el taller, la Dra. RESÉNDIZ BALDERAS destacó que el taller es parte de las acciones impulsadas por la UAT para generar espacios de reflexión y aprendizaje. Por su parte, la Lic. ADAME ESTRADA señaló que el taller fue diseñado para proporcionar conocimientos prácticos que permitan a las participantes desarrollar talentos y adquirir herramientas útiles para afrontar los retos que se les presenten.

Mientras que, en Matamoros, el alcalde BETO GRANADOS FAVILA fortalece

la coordinación con autoridades educativas estatales visitar el CREDE, con la presencia de la Mtra. MARÍA DEL CARMEN FRANCO LÓPEZ, titular de la Supervisión 66 de Preescolar, quien reconoció que el actual gobierno de Matamoros, es el que “más ha apoyado a los planteles educativos”.

Durante el encuentro, el presidente municipal fue recibido por la titular del CREDE, la maestra MARA CASTILLO MARÍN, así como por el Jefe de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, SAMUEL ALCÁNTARA VARELA, con quienes dialogó sobre las acciones conjuntas que permitan continuar impulsando el desarrollo educativo en el municipio.

Como parte de la visita, el alcalde sostuvo un diálogo directo con el personal de la dependencia, a quienes reconoció su compromiso y labor diaria en beneficio de la comunidad educativa. Asimismo, destacó el interés y trabajo constante que impulsa el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para fortalecer el sector educativo.