Cd. Victoria, Tamaulipas.– Familiares de una mujer desaparecida desde 2019 identificaron las prendas encontradas junto a una osamenta localizada en una fosa clandestina del ejido El Porvenir, en el municipio de Reynosa, durante labores del colectivo Amor por los Desaparecidos.

De acuerdo con José Andrés Méndez Ñeco, vocero del grupo de madres buscadoras, la hermana de la víctima reconoció la ropa hallada en el sitio como la misma que vestía Lucía Guadalupe Ávalos Torres, de 30 años, al momento de su desaparición en la colonia Las Fuentes.

La familiar confirmó que Lucía portaba una blusa verde turquesa, pantalón negro tipo palazzo y zapatillas con diseño tipo víbora, prendas que coinciden de manera significativa con las recuperadas junto a la osamenta.

El colectivo detalló que, en el lugar, fueron localizados:

• Body o leotardo verde de manga larga, talla “S”, marca Haute Monde

• Pantalón negro tipo vestir, tela tipo gabardina, talla “1”, marca June & Hudson

• Ropa interior negra, incluyendo brasier marca Victoria’s Secret

Tras conocer el hallazgo, la hermana de Lucía identificó inmediatamente los artículos como los mismos que llevaba su familiar el día en que se le perdió el rastro.

Méndez Ñeco señaló que corresponde ahora a la Fiscalía General de Justicia realizar el levantamiento formal de la osamenta y las evidencias, así como llevar a cabo estudios antropológicos, genéticos y periciales para determinar la identidad, el tiempo que llevaba en el lugar y las posibles causas de muerte.

