Desde secundaria los profes definían que la Revolución Mexicana fue “un movimiento armado dirigido por la burguesía”.

La Revolución terminó. La burguesía quedó huérfana a partir de 2018 en que el lopezobradorismo les arrebató el poder aglutinando a las mayorías expoliadas por los ricos.

Desde entonces la derecha le ha buscado “cinco pies al gato” (como decía Don Miguel de Cervantes) para tratar de echar a Morena del poder.

Han hervido muchas yerbas, pero nada les “prende”.

Como Salinas de Gortari -que lo intentó hace años- no le hallan la “cuadratura al círculo”.

¿Por qué no cuajan? Son las mismas mulas de siempre, engañando, soltando lana para las marchas, aprovechando cualquier hueco para saciar ambiciones personales.

El sábado los Zetas fallaron. Les urge más gente para poner a temblar al sistema. Necesitan no juntarse con Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Salinas Pliego y la pléyade de estrellas panistas.

En Tamaulipas, Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico, se arremolinó más gente en las autotiendas para aprovechar el Buen Fin, que los manifestantes para “defender a México”.

O como se dice, junta más una pelea callejera de perros que los zetillas y sus padrinos.

De no ser cómica la “lucha” conservadora contra la Cuarta Transformación, sería trágica. Da pena decirlo pero es cierto.

Los capitanes del dinero tienen una colección de siglas que inventaron desde 2018 para organizar protestas en contra primero de Andrés López Obrador, y ahora de Claudia Sheinbaum. Les ayudan los jefes prianistas y Don Lupe Acosta Naranjo, ex del PRD que se quedó sin el “chivito” oficial.

Regresando a la revolufia, hoy podemos afirmar que cualquier marcha cívica en Cdmx y entidades, “es un movimiento dirigido por la burguesía”. Han infiltrado todo tipo de manifestaciones, algunas limpias y legítimas, como la de los jóvenes. Contaminaron con sus manos sucias toda organización civil.

La manifestación Zeta fue un fracaso. Brillaron más grupos como el FRENAAA, Frente Nacional Anti AMLO, creado en 2018 para pedir la renuncia del Presidente. Fracasaron.

Con el disfraz de sociedad civil crearon otras organizaciones como Sí por México, México Libre, Unid@s, Frente Cívico Nacional, UNE, Yo soy 132, Chalecos México, Marea Rosa y otras.

Solo una comparación con el fracaso zetilla: El 19 de febrero de 1924 el grupo Unid@s reunió a un promedio de 90 mil personas en el Zócalo capitalino. El 27 de febrero de 2023 “Mi Voto no se Toca” juntó cien mil cráneos y ni por eso cambió la intención guinda de reformar el Poder Judicial. Y se recuerda la Marcha del Silencio del 6 de mayo 2019.

En otras ocasiones presumieron hasta 400 mil, una cifra ya respetable.

Ni qué decir de Tamaulipas. Son los mesmos de siempre, unos cuantos ligados al PAN y trasnochados de la riqueza henequenera.

Mientras sean los mismos manipuladores y lo hagan con extrema violencia -como este sábado en la capital-, jamás contarán con el apoyo del respetable.

Sobre la misma marcha Zeta en la capital y los actos de vandalismo, el Gobernador Américo Villarreal los rechazó “con total claridad” y manifestó su respaldo pleno a la Presidenta Sheinbaum en su compromiso de mantener la paz, diálogo y construcción de acuerdos que fortalezcan la vida democrática de nuestro país.

Junto con los otros 23 gobernadores emanados de Morena y su alianza, firmó desplegado de respaldo a la Jefa de Palacio Nacional, en que señalan que “ningún derecho puede ejercerse a costa de la integridad, la paz pública o la seguridad de la población”.

Tantas “preocupación” le causaron a Morena, que sus dirigentes arrancaron el domingo en Tamaulipas la jornada simultánea de recolección de firmas en diez municipios, para respaldar que la Suprema Corte revise a fondo el juicio de amparo 2477/2022 promovido por Francisco García Cabeza de Vaca.

Hay mesas receptoras en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Soto la Marina, Matamoros, Victoria, Mante, Xicoténcatl, Miguel Alemán y Tampico. En dos semanas esperan recibir cien mil apoyos para que la decisión de la Corte sea mandar a la cárcel al ex Gobernador.

Por cierto, el PAN nacional tiene a Ismael García Cabeza de Vaca como uno de los 14 mejores diputados locales de México. Estarán ciegos porque aquí lo conocemos como el más holgazán de todas las legislaturas en 200 años de historia.

Por el campus de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado presidió los eventos del 58 aniversario de la facultad de Comercio y Administración Victoria, entre ellos la Semana Internacional de Economía que reunió a especialistas en el ramo.

Vemos cuadros de Morena listos para treparse en de la sucesión gubernamental de 2028. Están los Canturosas, JR Gómez (el cuñado cómodo) y por las damitas la senadora Olga Rosa Ruiz, entre otros.

Aunque varios no quieran, habrá que agregar a Eduardo Gattás Báez, jefe edilicio de Victoria, que se mueve a raz de piso trabajando por las causas populares. Institucionalizó antes que nadie las audiencias ciudadanas que exige el partido a sus alcaldes.

En el corazón de Tamaulipas posee una estructura partidista bien organizada. De que tiene posibilidades, las tiene.