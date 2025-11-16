Cómo están? Esperemos que en merecido «puente». Por los rumbos del Congreso de Tamaulipas tenemos que se ha abierto la convocatoria para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Y nos queda claro que la legisladora local tampiqueña Mercedes del Carmen Guillén Vicente tiene interes en ocupar ese cargo y ya se apuntó para lograrlo.

Ella tiene gran experiencia en cargos directivos. Ella es del puerto de Tampico. Es hermana de Sebastián Guillén Vicente, mejor conocido como Sub Comandante Marcos que el primero de enero de 1994 encabezó una rebelión contra el orden establecido.

Mercedes del Carmen es abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Tampico, donde en 1976 presentó examen profesional logrando Mención honorifica. Tiene maestría en Administración Pública.

Mercedes del Carmen ha sido presidenta del Congreso de Tamaulipas, secretaria general de gobierno y procuradora de justicia del estado. Actualmente es diputada local por el partido trcolor, el Partido Revolucionario Institucional.

Entre quienes son mencionados para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, además de la abogada Guillén Vicente, estan Hernán de la Garza Tamez, Javier Cordoba González (actual director de Transito y Vialidad de Cd. Victoria), Jesús Govea Orozco y Miguel Gracia Riestra.

OFERTA GOBTAM OPORTUNIDADES PARA INGRESAR A GUARDIA TAMAULIPAS

Les comparto que como resultado de la colaboración interinstitucional entre la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, paisanos que retornan al territorio mexicano y deseen establecerse en la entidad, tendrán la oportunidad de ingresar a las filas de la Guardia Estatal.

Esta oferta laboral forma parte del Programa “Mil Oportunidades En tu Retorno” del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), el cual, bajo el enfoque humanista del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, proporciona opciones de empleo formal a quienes regresan al país por la frontera tamaulipeca, a través de sus delegaciones en las fronterizas ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Con esta alianza, la meta es aumentar el estado de fuerza de la Guardia Estatal, incorporando a personas con vocación de servicio que cumplan con los requisitos expresados en la convocatoria de la SSPT.

“Es muy importante los salarios que están ofreciendo, la oportunidad para desarrollarse; los repatriados son personas que ya vienen muy sensibilizados en el tema de los derechos humanos, yo creo que es un perfil que se requiere para contratación en estos puestos”, manifestó el director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado.

Las personas que cumplan con el perfil de aspirante, recibirán el seguimiento correspondiente a través del Área de Reclutamiento de la SSPT para iniciar con su carrera policial en coordinación con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

[email protected]