Y nos queda claro que la legisladora local tampiqueña Mercedes del Carmen Guillén Vicente tiene interes en ocupar ese cargo y ya se apuntó para lograrlo.
Ella tiene gran experiencia en cargos directivos. Ella es del puerto de Tampico. Es hermana de Sebastián Guillén Vicente, mejor conocido como Sub Comandante Marcos que el primero de enero de 1994 encabezó una rebelión contra el orden establecido.
Mercedes del Carmen es abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Tampico, donde en 1976 presentó examen profesional logrando Mención honorifica. Tiene maestría en Administración Pública.
Mercedes del Carmen ha sido presidenta del Congreso de Tamaulipas, secretaria general de gobierno y procuradora de justicia del estado. Actualmente es diputada local por el partido trcolor, el Partido Revolucionario Institucional.
Entre quienes son mencionados para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, además de la abogada Guillén Vicente, estan Hernán de la Garza Tamez, Javier Cordoba González (actual director de Transito y Vialidad de Cd. Victoria), Jesús Govea Orozco y Miguel Gracia Riestra.
OFERTA GOBTAM OPORTUNIDADES PARA INGRESAR A GUARDIA TAMAULIPAS
Les comparto que como resultado de la colaboración interinstitucional entre la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, paisanos que retornan al territorio mexicano y deseen establecerse en la entidad, tendrán la oportunidad de ingresar a las filas de la Guardia Estatal.
