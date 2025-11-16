*Colectivo Amor por los Desaparecidos pide ayuda de la ciudadanía para identificar prendas localizadas junto a los restos humanos.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Madres buscadoras del Colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron una nueva fosa clandestina con una osamenta completa, presuntamente de una mujer, en una zona despoblada del ejido El Porvenir, en Reynosa.

https://www.facebook.com/share/v/1J8eB7GLnf/

La líder del colectivo, Edith González, informó que el hallazgo ocurrió durante una jornada de búsqueda realizada en la zona rural del municipio fronterizo, donde las integrantes del colectivo mantienen recorridos constantes ante el incremento de reportes de personas desaparecidas.

Como parte del procesamiento inicial del lugar, se detalló la vestimenta localizada junto a los restos humanos:

– Body o leotardo de manga larga color verde, talla “S”, marca Haute Monde.

– Pantalón negro tipo vestir, tela tipo gabardina, talla “1”, marca June & Hudson.

– Ropa interior: brasier negro marca Victoria’s Secret y bóxer color negro.

Además, dentro del pantalón fue encontrado un control remoto vehicular, el cual será solicitado para análisis ante la Fiscalía General de Justicia, con el objetivo de determinar si corresponde a algún vehículo relacionado con denuncias de desaparición.

El Colectivo Amor pidió la intervención de la Fiscalía para el levantamiento de la osamenta y la aplicación de estudios antropológicos, genéticos y periciales que permitan establecer la identidad de la víctima, el tiempo aproximado de fallecimiento y posibles causas de muerte.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para revisar las prendas y pertenencias localizadas, y aportar datos que ayuden en la identificación.

“Si reconoce alguna de estas prendas, acuda con su agente del Ministerio Público para solicitar confrontas directas”, concluyó González.