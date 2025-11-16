Es mera casualidad, pero Reynosa tiene al mismo tiempo dos villanos favoritos, Cabeza de Vaca por un lado y Maki Ortiz Domínguez y su corte real por el otro lado. No es exageración sino una realidad que pueden constatar fácilmente propios y extraños.

Y todos están de acuerdo en que esa ciudad fronteriza merece mejor suerte, pues ambos políticos la han usado para conseguir fama y fortuna a costa de su desarrollo, progreso y mejor futuro.

Cabeza de Vaca es el más pernicioso pues sometió a Reynosa durante un trienio al saqueo y el estancamiento desde la jefatura del Cabildo y luego repitió la dosis pero a Tamaulipas entero,como Gobernador lo que francamente no tiene perdón.

El domingo arrancó en las más importantes ciudades del Estado, jornadas ciudadanas de recolección de firmas para respaldar una petición que será presentada ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que se revise a fondo la gestión de Cabeza de Vaca por presumirse que incurrió en serios quebrantos de la ley.

Francisco ha podido permanecer impune gracias a una costosa red de protección jurídica y política que el panista paga con dinero presumiblemente sustraído del erario tamaulipeco.

Las mesas para la recolección d firmas están instaladas en plazas y puntos céntricos de municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Soto la Marina, en horarios que van de la tarde a primeras horas de la noche, para facilitar la participación ciudadana.

La recolección de firmas se mantendrá durante los próximos 14 días, con el propósito de que más ciudadanos se sumen a esta demanda colectiva y serán entregadas a la ministra de la Suprema Corte Lenia Batres Guadarrama.

El documento será acompañado de un oficio donde se documentan los antecedentes del caso y se solicita un análisis exhaustivo que permita resolver con imparcialidad y en favor del Estado de derecho.

Por su parte, la presidenta municipal de Nuevo Laredo Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, sostuvo un reunión con los notarios públicos del sur de Tamaulipas, atendiendo una invitación de profesionales del gremio encabezados por Carlos Pérez Hernández.

Como notaria de profesión la edil de Nuevo Laredo ha impulsado desde el gobierno municipal importantes convenios de colaboración con el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, orientados a brindar mayor certeza jurídica y facilitar trámites en beneficio de la población.

La reunión permitió reforzar el diálogo institucional y profesional entre notarios de diferentes zonas de Tamaulipas, lo que contribuye a mejorar prácticas, impulsar la modernización y consolidar un servicio más accesible y confiable para las familias.

Carmen Lilia continuará su agenda de trabajo en la zona conurbada, donde sostendrá encuentros orientados a fortalecer la colaboración intermunicipal y promover las acciones que abonen a la legalidad, el desarrollo y la confianza ciudadana.

También en Nuevo Laredo, Carmen Lilia encabe4zará mañana martes la ceremonia de la presentación de la nueva fuente danzante además de un programa artístico con talento local.

Las invitaciones repartidas previamente citan como la fecha del evento el martes 18 en la Plaza de la Mujer, un nuevo espacio público creado parre reconocer el papel esencial de las mujeres de la construcción social y del desarrollo comunitario.

Carmen Lilia dijo textualmente: “las invito para que este 18 de noviembre nos acompañen en la inauguración de la Plaza de la Mujer. Esta plaza es suya, es de todas, y su presencia será la mejor muestra del compromiso que tenemos como comunidad”, añadió.