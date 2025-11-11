Redacción | La Región Tamaulipas

La polémica no se detiene en torno al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la semana pasada desató críticas internacionales al llamar “tonta” a Miss México, Fátima Bosch, durante un evento previo al certamen de belleza en Tailandia.

Ahora, el presidente de Miss Grand International habría dado un nuevo golpe a la delegación mexicana: el arresto del director de Miss Universo México, Jorge Figueroa, quien viajó a Asia para brindar apoyo a la representante nacional en medio del escándalo.

De acuerdo con reportes locales y confirmaciones de la exdirectora del certamen en México, Martha Cristina, Figueroa fue detenido por las autoridades tailandesas poco después de su llegada al país. La aprehensión se dio tras una denuncia presentada por el propio Nawat Itsaragrisil, quien lo acusó de tener presuntos vínculos con una empresa de juegos en línea que operaba ilegalmente en el territorio asiático.

La noticia ha causado conmoción entre los seguidores del certamen, pues el arresto ocurre a pocos días del evento final y luego de que la tensión entre Nawat y la delegación mexicana escalara por los ataques verbales hacia Fátima Bosch.

Según versiones extraoficiales, la medida podría tratarse de una represalia directa del empresario tailandés tras el rechazo y las críticas que recibió en redes sociales por su comportamiento hacia la mexicana, quien continúa en competencia bajo fuerte presión mediática.

Hasta el momento, la organización Miss Universo México no ha emitido un comunicado oficial, mientras que diversas voces del ámbito del modelaje y el entretenimiento califican lo ocurrido como un acto de “venganza y manipulación”.

La controversia sigue creciendo y podría marcar un antes y un después en la relación entre las franquicias internacionales de certámenes de belleza.