Foro ciudadano del congreso y la CODHET

Reynosa, Tamaulipas.– Con el objetivo de construir una reforma integral a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), este miércoles se llevó a cabo en Reynosa el Foro de Participación Ciudadana convocado por el Congreso del Estado, en coordinación con la propia institución.

El encuentro, encabezado por la titular de la CODHET, Taidé Garza Guerra y el Presidente del Congreso Local, Humberto Prieto Herrera, reunió a representantes del sector académico, organizaciones civiles, cámaras empresariales, instituciones educativas, servidores públicos, colectivos y ciudadanía en general, quienes participaron en un espacio de reflexión y diálogo orientado a fortalecer las herramientas institucionales para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

Entre los temas abordados se incluyó el fortalecimiento de instrumentos de protección y defensa de los derechos humanos, mecanismos de promoción y difusión, armonización legislativa, fortalecimiento institucional y acciones de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros organismos.

Durante su intervención, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, destacó la relevancia de que Reynosa fuera sede de este ejercicio de consulta ciudadana, al señalar que se trata de una ciudad participativa y solidaria, que conoce la importancia de construir instituciones cercanas a las personas.

Subrayó que los derechos humanos deben construirse a partir de la escucha y de la realidad cotidiana de las y los ciudadanos, afirmando que las mejores reformas son aquellas que surgen del diálogo social y la participación ciudadana.

“Las leyes no deben hacerse de espaldas a la gente; deben construirse con apertura, sensibilidad y disposición para escuchar”, expresó.

Asimismo, señaló que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de evolucionar junto con la sociedad y destacó que el actual proceso busca fortalecer las capacidades de la CODHET para responder a los desafíos contemporáneos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Eva Reyes, afirmó que el foro representa una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de sociedad que se busca construir en Tamaulipas.

Indicó que el ejercicio no se limita a revisar disposiciones legales, sino que busca impulsar una cultura cotidiana de respeto a la dignidad humana, con instituciones más sensibles y una ciudadanía participativa.

“La defensa de los derechos humanos no debe entenderse como una tarea exclusiva de las instituciones; es una responsabilidad colectiva”, señaló.

Los diputados reynosenses Armando Zertuche y Juan Carlos Zertuche también participaron en el foro.

Las autoridades legislativas coincidieron en que las aportaciones ciudadanas recabadas en los foros regionales contribuirán a la elaboración de una propuesta de reforma integral orientada a fortalecer a la CODHET como una institución más cercana, moderna y eficaz en la protección de los derechos humanos de las y los tamaulipecos.