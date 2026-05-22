Mayo 22 de 2026

Llera, Tamaulipas.– Más de 1,600 personas recibieron atención, apoyos y servicios gratuitos del Gobierno de Tamaulipas durante la brigada Transformando Familias, realizada en este municipio por el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal.

Esta estrategia del DIF Estatal reúne en un solo espacio a dependencias estatales, municipales y federales para acercar programas y servicios a las familias que más lo requieren, facilitando el acceso a atención médica, apoyos sociales y gestiones diversas.

La segunda brigada del año fue encabezada por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, quien recorrió cada una de las áreas instaladas para atender a las familias de Llera y municipios cercanos.

Durante la jornada constató la entrega de aparatos funcionales, auxiliares auditivos y otros apoyos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas.

Además, atendió de manera directa las solicitudes de ciudadanos que se acercaron para realizar alguna gestión o dar seguimiento a apoyos brindados previamente por el organismo estatal.

Entre los servicios ofrecidos destacaron consultas médicas generales, atención dental, salud integral de la mujer, entrega de medicamentos, asesoría jurídica y psicológica, trámites del Registro Civil, bolsa de trabajo, venta subsidiada de productos y entrega de apoyos sociales y materiales.

Asimismo, el área de Atención Ciudadana de la Dirección de Atención a Población Prioritaria del Sistema DIF Tamaulipas recibió las peticiones de las y los asistentes, mismas que serán canalizadas para su atención y seguimiento, tal como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A través de las brigadas Transformando Familias, el Sistema DIF Tamaulipas continúa acercando servicios a la población de atención prioritaria, fortaleciendo el bienestar de las familias tamaulipecas mediante acciones directas y humanas.