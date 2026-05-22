Ciudadanos agradecen acercamiento del presidente del congreso.

El presidente de la Junta de Gobierno del congreso del estado, Humberto Prieto Herrera, continúa trabajando en territorio, cumpliendo con el compromiso de atender a los reynosenses, acudiendo de manera personal a cada entrega.

Con las entregas de sillas de ruedas, topes, premios a maestros, beneficios a banda de guerra y acondicionamiento de calles, entre otras actividades, es como el presidente de la JUGOB desarrolló su agenda de trabajo en Reynosa.

Los alumnos de la banda de guerra de la escuela Centenario de la Constitución pudieron saludar al diputado durante la entrega de apoyos, así como los habitantes de la colonia Independencia que se vieron beneficiados con el acondicionamiento y desmonte de calles.

En su agenda visitó y entregó de manera directa en planteles educativos los premios a los maestros ganadores por su día, así como también saludó a los beneficiarios de sillas de ruedas durante la semana.

En su gira de trabajo, Humberto Prieto entregó tope vial a los habitantes de la colonia Longoria, petición hecha en favor de los niños, deportistas y vecinos del lugar, dejando en claro la importancia de la participación ciudadana por el bienestar de todos.

Es así como el presidente de la JUGOB, Humberto Prieto Herrera, mantiene su paso por la ciudad, atendiendo en territorio a los reynosenses, cumpliendo dentro y fuera del recinto legislativo, poniendo en alto el valor de la responsabilidad al dar seguimiento a las peticiones y solicitudes.